CGI et la Banque Laurentienne du Canada prolongent leur partenariat





CGI soutiendra la transformation de la Banque au cours des cinq prochaines années

MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui une prolongation de contrat de cinq ans avec la Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque »). Dans le cadre de cette nouvelle entente, CGI aidera la Banque à gérer son processus de transformation numérique et à offrir une expérience améliorée et simplifiée à ses clients internes et externes.

« CGI a un partenariat privilégié avec la Banque Laurentienne depuis plus de 20 ans », déclare Michael Godin, vice-président principal, Grand Montréal. « Cette entente permettra à la Banque de profiter de notre expertise sectorielle et de nos services de gestion des applications essentielles grâce auxquels elle renforcera son efficacité opérationnelle et rehaussera son expérience client. »

Pendant la durée de l'entente, les deux organisations contribueront à un fonds de co-innovation, conçu pour aider la Banque à tirer parti des services technologiques et d'affaires de CGI, afin d'offrir une expérience utilisateur améliorée.

« Notre nouvelle entente avec CGI nous permettra d'adopter une approche plus flexible pour la maintenance de nos systèmes essentiels et la gestion de nos ressources », affirme Beel Yaqub, vice-président exécutif et chef de la direction informatique, Banque Laurentienne. « Nous avons hâte de collaborer avec CGI à l'intégration de futures innovations dans notre écosystème et à l'amélioration de l'expérience numérique de nos clients. »

À titre de partenaire de confiance du secteur des services bancaires et des marchés des capitaux, CGI aide les institutions financières à améliorer l'expérience client de bout en bout grâce à des stratégies, des canaux et des technologies numériques. Les services de CGI leur permettent de réaliser des projets de transformation et de favoriser leur croissance tout en se taillant une place de choix dans le marché des nouveaux services numériques. Pour obtenir plus de renseignements, visitez CGI.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 90 000 conseillers et conseillères et professionnels et professionnelles partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage à CGI.com.

