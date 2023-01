DEUTZ AG : DEUTZ entame une collaboration avec Daimler Truck en vue de développer et commercialiser des moteurs de poids moyen et de poids lourds





DEUTZ AG (DEUTZ) et Daimler Truck AG (Daimler Truck) ont signé aujourd'hui des accords permettant à DEUTZ d'accéder aux moteurs Daimler d'ici la fin de la décennie. Ils incluent à la fois des moteurs de poids moyen (gamme MDEG de Daimler Truck), qui conviennent à des applications comme les équipements de construction, et des moteurs de poids lourds (gamme HDEP de Daimler Truck), qui peuvent être utilisés pour alimenter des machines agricoles lourdes par exemple. En conséquence, DEUTZ sera en mesure d'attirer de nouveaux groupes de clients, de faire des économies au niveau des coûts de développement, d'élargir sa gamme de moteurs à combustion interne modernes, et par conséquent de jeter les bases d'une poursuite de la croissance dans ce domaine.

La coopération entre les deux entreprises, qui est soutenue par la participation prise par Daimler Truck dans DEUTZ, est axée sur deux domaines :

1. DEUTZ rachètera la PI des produits pour la route pour les moteurs de poids moyen MDEG à Daimler Truck, de sorte à poursuivre le développement elle-même, y compris pour une utilisation dans des applications non routières comme les machines agricoles et les équipements de construction.

2. DEUTZ rachètera les droits de licence à Daimler Truck, de sorte à pouvoir développer davantage la gamme HDEP pour poids lourds de Daimler Truck pour une utilisation dans des applications non routières. La société assurera également la distribution de ces moteurs de manière indépendante.

La coopération prévoit divers accords de production. Les moteurs de poids lourds continueront d'être fabriqués par Daimler Truck dans l'usine de Mercedes-Benz à Mannheim et seront expédiés à DEUTZ pour l'assemblage final, tandis que les moteurs de poids moyen seront complètement produits chez DEUTZ. Les versions de moteurs qui seront commercialisées par DEUTZ devraient entrer en production en 2028.

La coopération entre les deux entreprises est un premier signe de la stratégie Dual+ de DEUTZ annoncée récemment, dans le cadre de laquelle non seulement elle accentuera le développement d'une gamme de produits climatiquement neutres mais également optimisera et poursuivra le développement de ses moteurs classiques. « La coopération avec Daimler Truck améliorera de manière significative notre position de départ sur un marché en consolidation car nous aurons accès à des moteurs technologiquement avancés et serons en mesure d'attirer de nouveaux groupes de clients dans le même temps. Les applications exigeantes et l'agriculture ont toujours besoin de systèmes de transmission conventionnels basés sur des moteurs à combustion interne, et ces derniers peuvent être rendus plus écologiques en les faisant fonctionner avec des carburants synthétiques. Au cours des prochaines années, nous serons par conséquent en mesure de non seulement enrichir notre portefeuille de produits climatiquement neutres mais aussi d'étendre davantage notre activité de moteurs classiques », a déclaré le Dr Sebastian C. Schulte, PDG de DEUTZ.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, DEUTZ a annoncé mi-janvier que, en plus d'investir dans une gamme de produits verts, elle envisage également de s'imposer de manière permanente parmi les trois plus importants fabricants de moteurs indépendants, y compris par l'entremise d'acquisitions et de coopérations. La Société a par conséquent l'intention de jouer un rôle actif dans la consolidation du marché des moteurs.

Le Dr Andreas Gorbach, membre du conseil d'administration de Daimler Truck AG et responsable de Truck Technology, a expliqué : « Nous sommes ravis de former un partenariat avec DEUTZ, le spécialiste établi et indépendant des entraînements. En accord avec notre orientation stratégique pour des transports qui soient neutres en carbone au niveau local, nous avons annoncé l'an dernier que Daimler Truck n'investirait plus de son propre argent dans la poursuite du développement de ses moteurs de poids moyen pour la norme d'émissions Euro VII. »

Le montant des deux transactions est de plusieurs dizaines de millions d'euros. DEUTZ effectuera des versements en numéraire pour l'acquisition des droits de licence pour les moteurs de poids lourds. Pour acquérir la PI des produits pour la route pour les moteurs de poids moyen, DEUTZ utilisera le capital autorisé existant pour émettre environ 5,285 millions de nouvelles actions au porteur sans valeur nominale au moyen d'une augmentation de capital en nature. Daimler Truck détiendra 4,19 % du capital émis de DEUTZ AG. Les nouvelles actions DEUTZ seront admises à la négociation après l'inscription au registre du commerce.

L'achèvement final des transactions est soumis à un audit des contributions non financières et aux approbations d'usage des autorités.

