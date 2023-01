Les médecins canadiens passent plus de 18 millions d'heures par année à effectuer des tâches administratives inutiles





MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la 14e édition de sa Semaine de sensibilisation à la paperasserie, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) publie aujourd'hui un rapport intitulé Les patients avant la paperasse . Selon celui-ci, les médecins canadiens consacrent collectivement environ 18,5 millions d'heures par année à de la paperasserie et des tâches administratives superflues, soit l'équivalent de 55,6 millions de consultations par année.

« Réduire la paperasserie est une action hautement stratégique. Nous devrions chercher des moyens de la réduire, surtout si cela permet de gagner du temps dans les domaines prioritaires. Qu'il s'agisse de la disponibilité des soins de santé ou de l'abordabilité du logement, la réduction de la paperasserie devrait faire partie de la solution, mais cette mesure est trop souvent négligée », affirme François Vincent, vice-président à la FCEI.

Dans le cadre d'un récent sondage de la FCEI, 88 % des propriétaires de PME ont indiqué qu'ils souhaitent que la résolution des problèmes liés au système de santé soit une grande priorité des gouvernements. De plus, 89 % des Canadiens et 87 % des propriétaires d'entreprise pensent que la réduction du fardeau administratif des médecins devrait être une priorité des gouvernements, afin de libérer plus de temps pour les consultations de patients.

Le rapport Les patients avant la paperasse s'appuie sur les résultats d'une étude menée en 2020 par le Bureau de l'efficacité de la réglementation et des services de la Nouvelle-Écosse. En se basant sur les données de cette étude, le rapport de la FCEI présente une estimation du fardeau administratif total des médecins de chaque province et territoire ainsi que le nombre de consultations qui pourraient être gagnées grâce à l'élimination de la paperasserie et des tâches administratives superflues. Celles-ci englobent le travail qui ne nécessite pas l'expertise clinique d'un médecin (et qui pourrait donc être fait par quelqu'un d'autre) et celui qui est carrément inutile et pourrait être éliminé. Citons par exemple les formulaires et processus longs et redondants ainsi que les tâches prenant trop de temps (p. ex., remplir des formulaires complexes pour les compagnies d'assurances).

La Nouvelle-Écosse s'est engagée à réduire le fardeau administratif des médecins de 10 %, soit d'environ 50?000 heures, l'équivalent de 150?000 consultations d'ici 2024. Certaines mesures sont privilégiées pour atteindre cet objectif, par exemple la simplification ou l'élimination de certains formulaires et l'amélioration des processus désuets en vue de faire gagner du temps aux médecins. La FCEI a d'ailleurs souligné les efforts de la Nouvelle-Écosse en 2022 en lui décernant un prix Coupe-paperasse d'or pour son leadership dans la réduction de la paperasserie.

« Les associations de médecins réclament depuis plusieurs années la réduction du fardeau administratif des médecins en raison de son incidence négative sur ces derniers et leurs patients. La paperasserie limite la capacité des médecins à effectuer des consultations avec leurs patients actuels et à prendre en charge de nouveaux patients. La paperasserie est aussi l'une des principales causes d'épuisement professionnel chez les médecins, ce dernier ayant atteint des niveaux records. Les médecins sont reconnaissants des efforts de la FCEI visant à attirer l'attention sur ce sujet très important. Nous espérons que les gouvernements de l'ensemble du pays interviendront », déclare la Dre Candace Bradshaw, présidente de Doctors Manitoba.

La FCEI demande aux autres provinces et aux territoires de suivre l'exemple de la Nouvelle-Écosse et de s'engager à réduire le fardeau administratif de leurs médecins. Une réduction de la paperasserie des médecins de l'ordre de 10 % pourrait mener à un gain de temps équivalant à 5,5 millions de consultations à l'échelle du pays.

« Même une légère diminution du fardeau administratif des médecins pourrait avoir un effet positif significatif et immédiat sur la vie de plusieurs millions de Canadiens, sans compter des milliers de médecins. Le système de santé canadien fait face à de nombreux défis complexes. La réduction de la paperasserie des médecins constitue une mesure concrète et quantifiable que peuvent prendre les gouvernements pour éviter l'épuisement professionnel chez les médecins et améliorer les soins aux patients », conclut François Vincent, vice-président à la FCEI.

Consulter le rapport ici.

Méthodologie :

Ces constats s'appuient sur les résultats de deux sondages.

Le premier sondage a été commandé par la FCEI. Il a été mené en ligne du 18 au 21 novembre 2022 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1?507 Canadiens membres du Forum Angus Reid, équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau d'études. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Le sondage a été mené en français et en anglais.

Le deuxième, le sondage Votre Voix - Novembre 2022, a été réalisé par la FCEI. Ce sondage en ligne à accès contrôlé a été rempli par 3?264 membres FCEI entre le 10 et le 28 novembre 2022. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,7 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

Renseignements :

Maud Larivière, attachée de presse, FCEI

Tél. : 514-861-3234|Cell. : 514-817-0228

[email protected]

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 07:30 et diffusé par :