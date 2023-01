AUGMENTATIONS SALARIALES 2023 : LES ORGANISATIONS SOUS HAUTE PRESSION





AUGMENTATIONS RÉVISÉES À 4,2 % POUR 2023

MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Normandin Beaudry, chef de file dans le secteur des services-conseils en actuariat et rémunération globale, vient de dévoiler les résultats de son sondage éclair sur les projections d'augmentations salariales. En moins d'un mois, ce sont plus de 440 organisations canadiennes qui ont participé à l'enquête, lancée en novembre dernier. Préparé par les spécialistes en rémunération de la firme, cette enquête sondage visait à confirmer les prévisions salariales 2023 (établies l'été dernier par les organisations) pour faire face au contexte économique particulier et aux conditions difficiles du marché de l'emploi.

FAITS SAILLANTS

Des budgets révisés encore plus élevés malgré des conditions économiques volatiles

Les résultats révèlent que 48 % des organisations ont révisé leurs projections d'augmentations salariales pour la prochaine année. Les budgets moyens au Canada s'annoncent supérieurs aux prévisions initiales et plus élevés que les tendances historiques des 20 dernières années, passant de 3,8 % avant l'été à 4,2 % cet automne, en excluant les gels. « Malgré des conditions économiques volatiles, les organisations investissent dans leur budget d'augmentations salariales afin de s'adapter au marché de l'emploi extrêmement compétitif », déclare Anna Potvin, associée et cheffe de la pratique de Rémunération chez Normandin Beaudry.

Un budget supplémentaire pour plus de flexibilité

Au-delà du budget d'augmentations salariales, 43 % des organisations participantes prévoient accorder un budget supplémentaire de 1,4 % en moyenne en 2023. « Les organisations proactives qui planifient un budget supplémentaire vont bénéficier d'une plus grande agilité au cours de l'année, entre autres pour faire des ajustements en fonction du marché, fidéliser les employés dans des rôles stratégiques et différencier la rémunération des employés à haut rendement », explique Anna Potvin.

Des budgets totaux records

Au Canada, les budgets totaux prévus s'élèvent maintenant à 4,7 % en moyenne pour 2023, comparativement à 4,3 % prévu initialement, excluant les gels1. Le Québec arrive toujours en tête avec un budget total prévu moyen de 5,1 %. Au pays, des variations sont observées dans les résultats en fonction du type d'organisation :

Secteur privé (non cotée en bourse) : 5,0 %

Organismes à but non lucratif : 4,8 %

Secteur privé (cotée en bourse) : 4,3 %

Secteurs public et parapublic : 4,0 %

1 Le budget total prend en compte le budget d'augmentations salariales et le budget supplémentaire.

Le secteur des services en tête

Au Canada, les organisations oeuvrant dans le secteur d'activité des services professionnels, scientifiques et techniques se démarquent avec un budget d'augmentations salariales révisé de 4,7 % pour 2023, comparativement à 4,0 % initialement prévu. À égalité, nous retrouvons celles oeuvrant dans le secteur du service-conseil en TI et dans la conception informatique, sécurité, services informatiques et IA, avec un budget d'augmentations salariales révisé de 4,7 % en moyenne également. Le secteur des services repose essentiellement sur la qualité de sa main-d'oeuvre, ce qui explique probablement ces importantes révisions dans un contexte où la guerre pour le talent est féroce.

La rémunération globale, partie intégrante de la solution

Une augmentation de la rémunération directe aidera les organisations à composer avec la guerre des talents. Toutefois, il existe de nombreuses mesures efficaces qui ne comportent pas nécessairement une augmentation des coûts fixes comme dans le cas des augmentations salariales. Selon les experts de Normandin Beaudry, il s'agit plutôt d'un mélange de composantes monétaires et non monétaires qui aidera les organisations à se différencier de leurs compétiteurs.

Vous trouverez le rapport complet et l'outil interactif comprenant, entre autres, des ventilations par province, par secteur d'activité, par type d'organisation et par taille d'entreprise sur le site de Normandin Beaudry .

À propos de Normandin Beaudry

Fondée en 1992, Normandin Beaudry est un chef de file dans le secteur des services-conseils en actuariat et rémunération globale. De ses bureaux de Montréal, de Toronto et de Québec, près de 350 employés servent une clientèle pancanadienne dans huit champs d'expertise : retraite et épargne, administration des régimes de retraite, gestion d'actifs, assurance collective, rémunération, santé, performance et communication.

À propos de notre expertise en rémunération

Notre équipe de consultants en rémunération est la plus grande au Canada, comptant près de 40 spécialistes aux profils variés. Notre approche s'appuie sur l'utilisation intelligente et innovante des données et de la technologie à des fins décisionnelles, sur l'originalité et la simplicité de nos solutions et sur des interventions au coeur de l'action. Pour plus de détails, consultez le https://www.normandin-beaudry.ca/champs-expertises/remuneration/ .

SOURCE Normandin Beaudry

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 07:30 et diffusé par :