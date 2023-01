/R E P R I S E -- La ministre responsable Chantal Rouleau fera une annonce concernant les Alliances pour la solidarité/





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à une annonce concernant les Alliances pour la solidarité. M. Claude Reid, député de Beauharnois, Mme Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, volet action communautaire, et M. Sébastien Guernon, président de la Table nationale des corporations de développement communautaire, prendront également la parole lors de cet événement.

Date : Lundi 30 janvier 2023



Heure : 14 h 30



Lieu : Ville Salaberry-de-Valleyfield (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)





Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Seules les personnes ayant confirmé leur présence pourront assister à l'annonce

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca .

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l''Action communautaire

