Près de 7 millions de dollars recueillis auprès de 48 000 donateurs par La Presse en 2022





MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Presse publie son rapport annuel 2022, faisant état de ses réalisations, reportages et projets marquants de l'année, de même que les résultats de son programme philanthropique. En 2022, La Presse a bénéficié de la générosité de près de 48 000 donateurs, pour une somme totalisant 6 925 000 $, une augmentation de près de 24 % en comparaison avec 2021. Depuis le début de son programme philanthropique en 2019, pas moins de 77 000 personnes, fondations et entreprises ont fait un don à La Presse, pour un total de près de 21 millions de dollars. Ces résultats probants démontrent à nouveau que la cause que porte La Presse interpelle le public québécois et le milieu des affaires.

« La Presse a pour mission d'offrir une information de qualité, gratuite et accessible à tous. Et si nous réussissons chaque jour à informer nos lecteurs sur les sujets qui les touchent, c'est grâce au travail de nos équipes dévouées et à l'ensemble des acteurs qui soutiennent financièrement notre mission, souligne Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse. La Presse a opté pour un modèle d'affaires ambitieux en devenant un média 100 % numérique et gratuit. Elle a aussi été une pionnière en transformant sa structure de gouvernance pour devenir entièrement indépendante et le premier média d'information de son envergure à obtenir le statut d'Organisation journalistique enregistrée, nous permettant de développer notre programme philanthropique. Notre entreprise récolte aujourd'hui les fruits de cette transformation, des efforts soutenus de nos employés et de l'engagement de nos donateurs et de nos annonceurs. Plus que jamais, leur appui est essentiel pour planifier notre avenir. »

« Lors du lancement de notre programme de dons, nous avions comme objectif de recueillir annuellement 5 millions de dollars auprès de nos lecteurs. C'était un objectif des plus ambitieux, considérant que la cause autour de laquelle nous souhaitions fédérer le public était peu démocratisée dans le monde de la philanthropie au Québec, explique Florence Turpault-Desroches, vice-présidente, Communications et philanthropie. Au-delà du montant visé que nous sommes heureux d'avoir dépassé, nous sommes surtout fiers d'avoir rallié depuis le début de notre aventure une communauté impressionnante de 77 000 donateurs, dont plusieurs sont des donateurs mensuels récurrents. Des lecteurs engagés de toutes les régions du Québec et de toutes les générations qui ont à coeur de soutenir un média d'ici et l'accessibilité à tous à une information de qualité. »

Quelques faits saillants pour 2022 :

11 000 nouveaux donateurs

17 400 donateurs, soit 22 % des donateurs de 2022, soutiennent notre mission chaque année depuis 2019

Plus de 26 000 donateurs mensuels, soit 54 % des donateurs de 2022

34 grands donateurs (dons de plus de 5 000 $), incluant des individus, des entreprises et des fondations, totalisant plus de 854 000 $.

Consultez le rapport annuel 2022 : https://info.lapresse.ca/nous-soutenir/nos-realisations

À propos de La Presse

La Presse est un média d'information francophone de référence au Canada, entièrement indépendant et numérique. Évoluant dans une structure à but non lucratif, sa mission est d'offrir une information de qualité, gratuite et accessible à tous. Ses articles sont publiés quotidiennement dans une édition numérique pour tablettes, dans son application mobile et sur son site web. Ses différentes plateformes rejoignent 4 millions de lecteurs chaque mois. Lauréate de nombreux prix pour la qualité de ses contenus, La Presse se distingue par sa couverture riche et diversifiée de l'actualité, par ses enquêtes et dossiers de fond ainsi que par le large espace qu'elle consacre aux débats. Pour en savoir plus, visitez info.lapresse.ca.

