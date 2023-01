IG Gestion de patrimoine lance de nouveaux portefeuilles pour favoriser l'épargne en vue d'études postsecondaires





Les nouveaux Portefeuilles d'épargne-études à date cible IG forment une gamme de solutions de portefeuille diversifiées et gérées de façon professionnelle pour les comptes REEE.

WINNIPEG, MB, le 30 janv. 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui le lancement des Portefeuilles d'épargne-études à date cible IG (les Portefeuilles), des solutions à date cible gérées de façon professionnelle, qui proposent une méthode efficace et prudente pour planifier les études postsecondaires d'un enfant.

Les Portefeuilles d'épargne-études à date cible IG investissent dans une combinaison d'actifs qui change automatiquement selon le moment prévu du début des études postsecondaires de l'enfant. L'objectif passe graduellement de l'optimisation de la croissance durant les premières années, pour suivre le rythme de l'augmentation des frais de scolarité, à la production d'un revenu et à la préservation du capital, à mesure que la date cible des études approche.

«?Comme le coût des études postsecondaires ne cesse d'augmenter, il devient de plus en plus important de commencer à investir tôt pour pouvoir aider son enfant à poursuivre des études collégiales ou universitaires, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Ces nouveaux Portefeuilles permettent d'éliminer les incertitudes liées au financement des études postsecondaires, et comme ils sont rajustés automatiquement, on s'assure que les gens disposeront de l'argent dont ils ont besoin lorsque viendra le temps de payer les frais des études postsecondaires.?»

Les Portefeuilles d'épargne-études à date cible IG 2030, 2035 et 2040 sont sous-conseillés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée, une société du groupe BlackRock Inc., le plus grand gestionnaire d'actif au monde et un chef de file mondial en épargne-études. Les Portefeuilles sont diversifiés par régions, catégories d'actif et tailles d'entreprises. Ils font l'objet d'une surveillance constante et sont gérés activement pour tirer parti des occasions et gérer le risque en fonction de l'évolution des marchés.

Une fois la date cible atteinte, le portefeuille est transféré au Portefeuille Nouveaux diplômés IG, qui est composé de placements plus sûrs permettant de produire un revenu et de préserver le capital. C'est dans ce Portefeuille, sous-conseillé par Placements Mackenzie, que les investisseurs et investisseuses effectueront les retraits nécessaires pour payer les frais des études postsecondaires.

Les Portefeuilles sont conçus pour être détenus dans des comptes de régime enregistré d'épargne-études (REEE) afin de profiter de la Subvention canadienne pour l'épargne-études, de la croissance à l'abri de l'impôt et d'un financement des études fiscalement efficace, des avantages que n'offrent pas les comptes d'épargne traditionnels.

«?Il est plus important que jamais de s'assurer qu'un enfant aura les ressources nécessaires pour accéder à des études supérieures, et les Portefeuilles d'épargne-études à date cible IG offrent un moyen judicieux et simplifié d'alléger ce fardeau financier, tout en permettant à un enfant d'avoir accès à des occasions d'apprentissage qui le serviront tout au long de sa carrière et de sa vie?», a conclu M. Murchison.

L'objectif de ce qui précède n'est pas d'inciter qui que ce soit à acheter des titres de ces fonds. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus des fonds communs de placement avant d'investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative, ni que le montant total de votre placement vous sera remboursé. Le rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Ces fonds sont distribués partout au Canada par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière).

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 110,8 milliards de dollars au 31 décembre 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 249 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

