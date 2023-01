Invitation aux médias - Négociation en culture - Manifestation à la Grande bibliothèque





QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Sans convention collective depuis mars 2020, le personnel professionnel de la culture membre du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) tiendra une manifestation dans le cadre du vernissage de l'exposition Vues du fleuve, à la Grande bibliothèque.

Quand : Lundi 30 janvier 2023 à 16 h 30

Où : Grande bibliothèque (devant l'entrée principale), au 475, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Quoi : - Manifestation dans le cadre du renouvellement de la convention collective du personnel professionnel en culture

- Allocution de Guillaume Bouvrette, président du SPGQ

Le SPGQ représente plus de 400 professionnelles et professionnels des institutions culturelles de l'État suivantes : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Conseil des arts et des lettres du Québec, Musée d'art contemporain de Montréal, Musée de la civilisation, Musée national des beaux-arts du Québec. Ses membres occupent différents postes comme archiviste, bibliothécaire, conservateur et conservatrice, responsable des expositions, responsable des communications, etc.

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 32?910 spécialistes, dont environ 23?670 dans la fonction publique, 5?770 à Revenu Québec et 3?470 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

