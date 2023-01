Quelles sont les tendances de l'iGaming les plus en vogue pour 2023 ? SOFTSWISS présente un rapport d'expert sur le secteur





GZIRA, Malte, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Réglementation locale, métavers et priorité à la confidentialité des données : voici quelques tendances cruciales du secteur pour l'année en cours selon SOFTSWISS, un fournisseur de technologies innovantes pour l'iGaming avec plus de 10 ans d'expertise. La société a analysé les résultats et les changements du marché en 2022 pour présenter un rapport axé sur les données concernant les tendances les plus en vogue de l'iGaming pour 2023 .

Les tendances rapportées sont basées sur les données de plus de 600 clients de SOFTSWISS, sur l'expertise des spécialistes des entreprises clés et sur les résultats des enquêtes des experts du secteur.

LES PAIEMENTS ET LES LICENCES

60 % des experts tiers interrogés par SOFTSWISS ont désigné les paiements et les licences comme étant la catégorie qui influence le plus le secteur de l'iGaming.

En 2023, on s'attend à ce que davantage de marchés dans le monde soient réglementés localement.

En termes de paiements, les opérateurs doivent veiller à offrir de nombreuses options de paiement éprouvées et à localiser les modules financiers.

Quant aux monnaies numériques, les crypto-monnaies sont plus largement utilisées, car de nombreux pays commencent à les reconnaître et à les intégrer dans leurs systèmes financiers. Le dernier exemple en date est le lancement par l'Ukraine de la e-hryvnia émise par la NBU.

LE COMPORTEMENT DES JOUEURS

Au niveau des tendances de comportement des joueurs , on prévoit que les opérateurs passeront d'un modèle commercial centré sur le produit à un modèle centré sur l'utilisateur. L'engagement et les efforts déployés pour résoudre les problèmes des joueurs seront récompensés par l'amélioration des mesures de rétention des joueurs et une plus grande fidélité.

La popularité croissante des jeux avec croupiers en direct auprès des utilisateurs de cryptomonnaies est une autre tendance des joueurs qui se dégage des données des clients de la plateforme de casino SOFTSWISS. Le marché privilégie ce type de jeux en le considérant comme une proposition de plus grande valeur.

Quant aux projections sur les paris sportifs, les statistiques de SOFTSWISS Sportsbook démontrent que 66 % des paris sont lancés pendant les événements en direct contre 34 % pour ceux lancés à l'avance. Cela renforce la viabilité technique des plateformes et accentue la nécessité de diffuser des émissions en direct de haute qualité.

LA GAMIFICATION

En 2023, la gamification, qui est l'une des principales orientations de croissance pour l'engagement des joueurs, continuera de proliférer dans le secteur avec des méta-casinos, des campagnes jackpot et des bonus innovants.

Ces derniers trouveront également leur utilité dans la régulation des activités de jeu à risque et la protection des joueurs excessifs. Le rapport présente une analyse détaillée de toutes les tendances en matière de gamification.

Max Trafimovich, directeur commercial chez SOFTSWISS, a ajouté : « Cependant, les technologies innovantes ne sont pas les seules à pouvoir susciter l'intérêt du public. Les mesures de rétention et de réactivation incorporées dans les opérations du projet ont également une incidence sur la croissance des paramètres clés du casino. En considérant chaque joueur comme un parieur VIP, nous maximisons non seulement le ratio prêt-valeur du joueur, mais nous augmentons également la fidélité globale du public. Par exemple, en 2022, l'équipe de réactivation de SOFTSWISS a découvert que ses interactions sortantes réduisaient le taux de désabonnement des joueurs de 50 %. »

LA SÉCURITÉ

Dans le contexte du GDPR et de la sécurité des données, la tendance majeure de la priorité à la confidentialité des données se développera en plusieurs sous-tendances détaillées dans le rapport .

En 2023, l'accent sera également mis sur les pratiques de jeu responsable, telles que la prévention des comportements affectifs, la prise en charge des joueurs déjà problématiques et la gestion des activités de marketing.

Outre les tendances en matière de sécurité des joueurs, on observera en 2023 une amélioration de la prévention de la fraude grâce à des outils avancés alimentés par le ML.

Andrey Starovoitov, Co-PDG de SOFTSWISS, résume les tendances du rapport : « Le marché en pleine expansion de l'iGaming génère de nombreuses tendances issues de différents secteurs d'activité. Et c'est un véritable challenge de surveiller et de suivre chacun d'entre eux. Pour être un leader dans le domaine des casinos ou des paris sportifs, nous suggérons de tirer parti de toutes les opportunités commerciales existantes. En 2023, cela commence par l'intégration de solutions innovantes pour l'analyse approfondie des projets et d'outils pour l'engagement des joueurs. Il est également important de choisir un fournisseur de logiciels fiable qui offre une expertise approfondie du marché basée sur les données, des produits flexibles, un service de haut niveau et qui est capable d'assurer la sécurité. »

SOFTSWISS sera présente à l'ICE London 2023 du 7 au 9 février au stand N8-231, où les experts de l'entreprise présenteront les solutions technologiques et les nouveaux produits de SOFTSWISS.

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une marque internationale de technologies d'iGaming fournissant des solutions logicielles certifiées et largement reconnues pour la gestion des opérations de jeux d'argent. SOFTSWISS détient plusieurs licences de jeu et fournit des solutions logicielles d'iGaming One-Stop-Shop. En 2013, SOFTSWISS a été la première au monde à introduire une solution de casino en ligne optimisée pour les bitcoins.

