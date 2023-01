BE OPEN sélectionne le gagnant de l'appel à projets #BEOPENStaringAtTheSun pour soutenir le SDG7 de l'ONU





LONDRES, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par Elena Baturina, femme d'affaires internationale et philanthrope, annonce le gagnant de #BEOPENStaringAtTheSun, un appel à projets créatifs sur les réseaux sociaux.

Selon BE OPEN, la capacité d'interprétation créative ne se limite pas aux secteurs de l'art et du design. Cette série de défis en ligne s'adresse aux esprits créatifs du monde entier, qui restent à l'affût, trouvent l'inspiration dans la vie quotidienne et sont capables de la transformer selon leur propre vision.

Le défi en ligne « Staring at the Sun » (regarder le soleil) visait à sensibiliser aux objectifs de développement durable des Nations unies, et plus particulièrement à l'objectif 7, qui consiste à « assurer à chacun l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne ».

L'énergie est au coeur de l'Agenda 2030 pour le développement durable et de l'Accord de Paris sur le changement climatique. Garantir l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous offrira de nouvelles possibilités à des milliards de personnes grâce à de nouveaux débouchés économiques et emplois, une meilleure éducation et une meilleure santé, des communautés plus durables, équitables et inclusives, et une meilleure protection contre le changement climatique.

L'une des principales sources d'énergie durable est le Soleil, source d'énergie de la vie sur Terre. Depuis des siècles, il intrigue les poètes, les philosophes, les artistes et tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par sa chaleur invisible. Le Soleil a été une source d'inspiration dans notre création de peintures, de poèmes, de musique, d'histoires et de sculptures, parmi tant d'autres.

Nous avons invité les utilisateurs d'Instagram à participer à notre appel à projets #BEOPENStaringAtTheSun et à partager des illustrations qui reflètent et décrivent ce que le Soleil représente pour eux et pour notre planète. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous les participants pour leur capacité à interpréter de manière créative la réalité qui les entoure.

Les membres de la communauté BE OPEN ont sélectionné la publication gagnante parmi une liste de propositions ayant reçu le plus grand nombre de likes de la part des utilisateurs d'Instagram. Nos félicitations et le prix de 300 ? reviennent à Liliana Nicolae, photographe et conteuse originaire de Francfort, en Allemagne.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour construire des solutions pour demain. BE OPEN cherche à canaliser les cerveaux créatifs à travers un système de conférences, de concours, d'expositions, de formations et d'événements culturels.

