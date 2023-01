ELEMIS devient une entreprise certifiée B Corporationtm





GENÈVE, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le Groupe L'OCCITANE, leader de produits de cosmétique et de bien-être haut de gamme et durables, est fier d'annoncer que sa marque britannique de soins de la peau, ELEMIS, devient une entreprise certifiée B Corporationtm. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le parcours du Groupe vers la certification B Corptm pour l'ensemble de ses secteurs d'activité.

Pour obtenir la certification B Corp, une évaluation rigoureuse de l'ensemble de l'entreprise est effectuée afin de répondre à des normes élevées de performance sociale et environnementale vérifiée. Pour le Groupe L'OCCITANE, la certification signifie faire partie d'un mouvement mondial d'entreprises qui partagent une vision collective d'une économie inclusive, équitable et régénératrice.

Depuis sa création en 1976 avec la création de L'OCCITANE en Provence, le Groupe s'engage en faveur d'un monde sain et durable. Alors que le Groupe continue d'accueillir de nouvelles marques, il souligne l'importance d'un engagement commun et structuré pour avoir un impact positif. C'est pourquoi le Groupe a récemment dévoilé sa nouvelle mission : libérer le potentiel de chacun pour contribuer au bien-être de tous et régénérer la Nature. La mission guide les actions de l'ensemble de l'organisation en mettant l'accent sur la performance de l'entreprise à l'aune des trois piliers de la RSE, économique, social et environnemental.

En tant que filiale indépendante du Groupe, ELEMIS a réalisé sa propre évaluation B Impact. Après deux ans de mise en oeuvre de nouvelles pratiques, ELEMIS a obtenu un score vérifié de 93 points.

André Hoffmann, vice-président et directeur général du Groupe L'OCCITANE, a déclaré : « Je félicite ELEMIS pour cette réalisation exceptionnelle qui démontre comment la marque et ses collaboratrices et collaborateurs oeuvrent à tous les niveaux pour un monde plus équitable, durable et inclusif ».

Séan Harrington, cofondateur et PDG d'ELEMIS, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre certification B Corp, une évaluation holistique de l'impact social et environnemental d'une entreprise auprès de toutes ses parties prenantes. À notre avis, les entreprises ont la responsabilité d'apporter des avantages significatifs et positifs à la société ».

L'ambition du Groupe L'OCCITANE est d'être certifié B Corp pour tous ses secteurs d'activité au niveau mondial au cours de l'année 2023. En tant que Groupe avec un portefeuille croissant de marques de beauté couvrant les cinq continents, un processus de vérification approfondi est nécessaire pour obtenir la certification. Ce processus implique une collaboration entre les fonctions centrales et les régions et montre où et comment l'entreprise peut progresser pour favoriser un changement positif.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1991286/LOCCITANE_Group_Certified_B_Corporation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1527234/LOCCITANE_GROUP_logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 03:00 et diffusé par :