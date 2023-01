Tronsmart lance les enceintes de fête de la série Halo, qui offrent une qualité audio et des effets visuels inégalés





Le système audio et lumière portable ultime pour les mélomanes du monde entier

SHENZHEN, Chine, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Célébrez la nouvelle année avec style grâce à l'enceinte de fête série Halo de Tronsmart. Ce système révolutionnaire offre une expérience audio puissante accompagnée d'effets de lumière vibrants et accrocheurs. Composé des enceintes Halo 100 et Halo 110, il s'agit du premier produit de la série karaoké de Tronsmart. Il a été créé pour offrir des expériences amusantes et divertissantes grâce à une qualité sonore puissante et un design attrayant.

Halo 100

« Vous pouvez organiser la meilleure fête du Nouvel An de tous les temps avec la série Halo », a déclaré Eric Cheng. « Où que vous vouliez faire la fête, Halo 100 peut être là avec vous, offrant un son incroyable et des heures de plaisir. »

Les fêtards du Nouvel An et tous ceux qui aiment s'amuser apprécieront le système audio à trois voies du Halo 100, qui comprend un woofer pour des basses améliorées, deux tweeters intermédiaires et un tweeter pour des aigus clairs. Le Halo 100 délivre un son d'une clarté extraordinaire. Les fêtards peuvent danser tout en profitant d'une variété d'effets lumineux splendides, avec la possibilité de basculer entre cinq modes d'éclairage.

L'ultra-portabilité du Halo 100 permet de faire la fête partout. Une poignée en tissu intégrée permet de le transporter facilement. Avec une autonomie de 18 heures, le Halo 100 permet de faire durer la fête du Nouvel An ! Il est facile de garder le téléphone chargé tout en faisant la fête en le reliant à la banque d'alimentation intégrée.

Améliorez encore l'expérience en connectant deux haut-parleurs Halo 100 pour des sons plus grands et plus audacieux, ainsi qu'en personnalisant les effets audio grâce à l'application Tronsmart. Il dispose de deux modes audio, permettant de connecter deux appareils simultanément et de passer facilement d'une liste de lecture à l'autre.

Les fêtes au bord de la piscine feront fureur avec la série Halo étanche. Les enceintes sont conformes à la norme IPX6, ce qui permet de les utiliser à la plage ou à la piscine sans craindre de les mouiller. Qu'il s'agisse d'une petite réunion ou d'un grand événement pour célébrer la nouvelle année, le Tronsmart Halo 100 vous offrira une expérience audio divertissante et inoubliable.

Le Halo 100 est disponible dès maintenant sur Amazon UK , Amazon ES et Amazon DE . Pour Amazon US, il sera disponible en février. Plus d'informations sont disponibles à l'adresse Boutique officielle de Tronsmart .

Halo 110

Le frère du Halo 100, le Halo 110, est également livré avec un microphone filaire, transformant n'importe quelle pièce en une fête karaoké ultime. Le son de 60W peut prendre en charge des tâches plus banales, mais néanmoins importantes de prise de parole en public, offrant une expérience audio de haute qualité. En outre, le Halo 110 est doté d'un spectacle de lumière vibrante pour une excitation visuelle supplémentaire.

Comme le Halo 100, le Halo 110 est portable, avec une durée de lecture allant jusqu'à 18 heures, permettant une utilisation prolongée sans recharge fréquente. Connectez deux appareils simultanément grâce aux deux modes audio, permettant aux fêtards de passer facilement de leurs listes de lecture préférées, et de personnaliser les égaliseurs grâce à l'application Tronsmart.

Le Halo 110 sera disponible chez certains détaillants à partir de février. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Site Web de Tronsmart .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1984648/Tronsmart_Halo_100_110_60W_Party_Speaker.jpg

