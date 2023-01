Teleperformance salué par le Point de Contact National de l'OCDE pour l'application de ses recommandations et le maintien de son devoir de diligence





Teleperformance (Paris:TEP), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, annonce aujourd'hui que le Point de Contact National (PCN)1 de l'OCDE met définitivement un terme à la procédure ouverte en avril 2020 et se félicite des actions entreprises par Teleperformance pour suivre ses recommandations et maintenir son devoir de diligence.

Il salue notamment les avancées significatives du groupe en Inde et aux Philippines où les représentants des travailleurs sont désormais parties prenantes dans les comités hygiène et sécurité des sites et des filiales.

Il met fin au suivi de la circonstance spécifique 2 et clôture définitivement la procédure.

Le 17 avril 2020, le syndicat international UNI Global déposait une circonstance spécifique2 concernant Teleperformance devant le PCN français de l'OCDE, portant sur la gestion de l'épidémie de Covid-19.

Le 5 juillet 2021, à l'issue de cette première étape, le PCN constatait que la politique de prévention, de gestion et de suivi de la pandémie de Covid -19 dans toutes les filiales du groupe était parfaitement en ligne avec les attentes du devoir de diligence des entreprises, conformément aux Principes directeurs de l'OCDE. Après plusieurs mois d'instruction, le PCN confirme également la mise en oeuvre réelle et opérationnelle des engagements pris par Teleperformance dans les différents pays concernés.

Le communiqué du PCN est accessible en cliquant ici.

Teleperformance est un groupe historiquement engagé en faveur de la responsabilité sociale et environnementale, et porte une attention toute particulière au bien-être de ses collaborateurs. Cet engagement s'illustre notamment par les nombreuses certifications de meilleur employeur décernées par l'institut indépendant Great Place to Work®.

En décembre 2022, Teleperformance et UNI Global ont par ailleurs signé un accord mondial.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : « La mission de Teleperformance dans le monde entier est de réduire les frictions quotidiennes entre les entreprises et leurs clients d'une part, et entre les administrations et les citoyens d'autre part. Nous nous sommes toujours engagés à répondre aux attentes de toutes nos parties prenantes, avec comme priorité absolue la satisfaction des employés du groupe. Nous prenons donc acte et apprécions la conclusion finale positive de cette procédure tripartite menée auprès de l'OCDE. »

________________________ 1 Le Point de contact national français est une instance tripartite (syndicats, patronat et état) de règlement non-juridictionnel des différends liés à la mise en oeuvre des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 2 Les pays adhérant aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sont tenus de créer des Points de contact nationaux (PCN) qui ont pour mission de contribuer à la mise en oeuvre effective des Principes directeurs. Dans le cadre de leur mandat, les PCN jouent un rôle de plateforme de médiation et de conciliation dédiée à la résolution des problèmes soulevés par des allégations de non-observation des Principes directeurs (appelées « circonstances spécifiques »)

