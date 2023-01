Intella X, la plateforme de jeux Web 3.0 de NEOWIZ, dévoile ses partenaires de l'écosystème





SEONGNAM, Corée du Sud, 29 janvier 2023 /CNW/ -- À la suite de l'annonce récente d'un financement privé de 12 millions de dollars, Intella X, la plateforme de jeux Web 3.0 de NEOWIZ, a dévoilé ses partenaires de l'écosystème initial.

L'écosystème de jeux initial de la plateforme comprend plus de 30 partenaires mondiaux de premier plan de divers secteurs, dont les jeux, les investissements, les services de chaîne de blocs et la sécurité, afin d'accélérer et de renforcer le jeu Web 3.0 par l'intermédiaire d'Intella X.

Les partenaires d'Intella X comprennent Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), NEOWIZ, Arumgames, Blue Potion Games, HIDEA, Massive Gaming, MODORI, Ozys, Web3Auth, CertiK, HAECHI LABS, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, BORA, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, MOBIRIX, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, WEMIX, Swapscanner et XL Games.

Un représentant d'Intella X a déclaré : « Grâce au soutien de nos partenaires de l'écosystème de premier plan, Intella X sera un carrefour mondial d'écosystème de jeu axé sur le Web 3.0 qui mettra en pratique les valeurs et la philosophie fondamentales du Web 3.0 et des innovateurs de premier plan dans le domaine du jeu Web 3.0. »

Chaque partenaire de son secteur d'activité respectif s'engage à accélérer l'adoption de masse du Web 3.0 et à assurer la croissance à long terme de l'écosystème de jeu d'Intella X en unissant ses forces pour offrir au Web 3.0 une expérience de jeu de la plus haute qualité.

Intella X fera ses débuts à l'échelle mondiale sur Polygon au premier trimestre de 2023 avec son portefeuille mobile exclusif, sa plateforme d'échange décentralisée, son marché des jetons non fongibles, sa rampe de lancement et ses gammes de jeux pour 2023.

Suivez Intella X sur les médias sociaux pour connaître les nouvelles et les annonces.

Page d'accueil - https://www.intellax.io

Twitter - https://twitter.com/TeamIntella

Discord - https://discord.com/invite/ATbzFeM4C4

Medium - https://medium.com/@intellax

Télégramme - https://t. me/intellax

À propos de NEOWIZ

Fondée en 1997, NEOWIZ (KOSDAQ:095660) est considérée comme une pionnière et l'une des chefs de file de l'industrie des jeux vidéo en Corée. Depuis 2003, l'entreprise a lancé avec succès une grande variété de jeux pour ordinateur et mobiles par l'entremise de https://www.pmang.com/ et a également codéveloppé et lancé des titres qui ont connu un vif succès, comme FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Chats et soupe et le très attendu Lies of P, trois fois primé au salon Gamescom.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1991146/Intella_X_reveals_Web3_gaming_platform_s_initial_ecosystem_partners.jpg

SOURCE NEOWIZ Corporation

Communiqué envoyé le 29 janvier 2023 à 19:00 et diffusé par :