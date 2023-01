Capital Group annonce le début d'une transition de leadership planifiée de longue date





Les changements apportés au comité de gestion prendront effet en octobre

LOS ANGELES, 28 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Capital Group, l'un des gestionnaires de placements actifs les plus importants et les plus expérimentés au monde, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé l'élection de dirigeants à de nouveaux rôles. Ceux-ci assumeront les responsabilités de gestion de Tim Armour, président et chef de la direction, et de Rob Lovelace, vice-président et chef de la direction. M. Armour et M. Lovelace quitteront le comité de gestion de Capital Group en octobre prochain.

Le conseil d'administration a nommé des membres actuels du comité de gestion de Capital Group aux postes de direction suivants :

Mike Gitlin deviendra président-directeur général de Capital Group et président du comité de gestion. Fort d'une vaste expérience acquise dans les équipes d'investissement, d'exploitation et en contact avec les clients, il travaillera avec d'autres responsables pour mettre en oeuvre la stratégie et les plans de croissance de Capital.

Martin Romo deviendra président de Capital Group et directeur d'investissement. À titre de directeur d'investissement, M. Romo veillera à ce que le processus d'investissement de Capital, The Capital Systemtm, continue de fonctionner au plus haut niveau. En tant que président de Capital Group, il collaborera avec les autres dirigeants pour soutenir les objectifs stratégiques, la culture et le personnel de Capital dans tous leurs aspects.

Jody Jonsson deviendra vice-présidente de Capital Group et demeurera présidente de Capital Research Management Company (CRMC), ainsi que présidente du comité exécutif du CRMC. Tout comme M. Romo et M. Gitlin, elle a travaillé dans différentes parties de Capital, et elle aidera l'organisation à élaborer et à mettre en oeuvre ses stratégies.

Toutes les transitions prendront effet le 24 octobre 2023.

Les nouveaux hauts responsables travailleront avec d'autres membres du comité de gestion de Capital Group pour mettre en oeuvre la stratégie à long terme de l'entreprise. Le comité de gestion de Capital Group établit, communique et met en oeuvre les stratégies commerciales mondiales de Capital, tout en protégeant et en promouvant sa culture unique. Les changements annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans un plan de relève de la direction planifié depuis de nombreuses années par l'organisation.

Tim Armour a souligné : « Depuis plus de 90 ans, la continuité et l'uniformité caractérisent la façon dont nous gérons les actifs des clients, et la planification officielle de la relève est essentielle pour leur offrir des résultats d'investissements supérieurs à long terme. »

M. Armour prendra sa retraite à la fin de 2023 après 40 ans de carrière chez Capital.

« Comme bon nombre de nos employés, j'ai commencé à travailler chez Capital dès la sortie de l'université, a ajouté M. Armour. Ce fut un privilège d'aider l'organisation à construire et transmettre sa culture forte et unique. Je suis fier de constater que Capital occupe une position très forte, et je suis convaincu que le prochain groupe de dirigeants continuera de réaliser notre mission en aidant les gens à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »

Capital Group est depuis longtemps un gestionnaire actif à faible coût qui recherche des rendements supérieurs sur le long terme pour les investisseurs. Au cours des dernières années, Capital a considérablement élargi sa présence en Europe, en Asie et au Canada, tout en doublant ses activités liées aux titres à revenu fixe. En 2022, l'organisation a lancé une série de FNB qui ont dépassé 6,5 milliards de dollars en actif sous gestion en un peu moins de 11 mois.

Rob Lovelace, qui continuera de travailler pour Capital Group en tant que gestionnaire de portefeuille, a affirmé : « Au fil des décennies, Capital Group s'est agrandie de manière réfléchie afin de s'assurer que ses activités sont saines et bâties pour le long terme. L'organisation a choisi ses prochains dirigeants avec le même niveau de considération et d'attention. Mike, Martin et Jody sont des personnes avec qui j'ai travaillé pendant des années et que j'admire beaucoup. »

Biographies

Timothy D. Armour est président-directeur général de Capital Group. Pendant ses 40 ans de carrière, il s'est dévoué à la mission de Capital qui consiste à améliorer la vie des gens grâce à des placements fructueux, une mission qu'il a partagée avec plus de 9 000 collaborateurs dans le monde. M. Armour et les autres membres du comité de gestion de Capital Group se concentrent sur les priorités stratégiques de l'entreprise, notamment la croissance de l'entreprise en vue de servir un plus grand nombre de clients à l'échelle mondiale ; la réalisation de solides résultats en matière d'investissement ; l'utilisation des données et de la technologie pour créer des avantages concurrentiels ; et la construction d'une organisation diversifiée et d'un environnement inclusif.

Il s'est joint à Capital Group après avoir obtenu une licence en économie du Middlebury College. Il a commencé en participant au programme de formation de deux ans, The Associates Program. Au cours de sa carrière, M. Armour a occupé le poste d'analyste des placements en actions, étudiant les sociétés de télécommunications mondiales, ainsi que celui de gestionnaire de portefeuille d'actions, notamment pour le New Economy Fund. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'entreprise.

M. Armour siège à divers conseils d'administration alignés sur ses intérêts personnels et philanthropiques, y compris le conseil de la région du Pacifique du Boys and Girls Club of America et le conseil d'administration de la Marshall School of Business de l'Université de Southern California. Il est basé à Los Angeles.

Robert W. Lovelace est vice-président et chef de la direction de Capital Group. À titre de président du comité de gestion de Capital Group, il se concentre sur les priorités stratégiques de l'entreprise, notamment la croissance de l'entreprise en vue de servir un plus grand nombre de clients à l'échelle mondiale ; la réalisation de meilleurs résultats de placement ; l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans notre approche d'investissement ; la création d'une organisation diversifiée et d'un environnement inclusif ; et la promotion d'une culture résiliente.?

M. Lovelace compte 37 ans d'expérience en investissement, acquise exclusivement au sein de Capital Group. Titulaire d'une licence en économie des minéraux (géologie) de l'Université de Princeton, obtenue avec très grande distinction et en tant que membre de la fraternité Phi Beta Kappa, il a commencé sa carrière à titre d'analyste des placements en actions spécialisé dans les sociétés minières et métalliques mondiales, ainsi que dans les entreprises domiciliées au Mexique et aux Philippines.

Il est actuellement gestionnaire de portefeuille d'actions du New World Fund, ainsi que coprésident et directeur principal d'investissement du New Perspective Fund. Il fait partie du comité exécutif de Capital Research and Management Company, du comité de gouvernance et de nomination du conseil d'administration de Capital, du comité de surveillance des facteurs ESG, du comité de responsabilité sociale et du groupe de développement de produits stratégiques.?Il est également d'analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst®).

M. Lovelace siège au conseil d'administration de plusieurs organisations philanthropiques et éducatives. Il est administrateur du J. Paul Getty Trust, directeur et coprésident du Pacific Council on International Policy, directeur de la California Community Foundation et de la U.S. Olympic & Paralympic Foundation et membre du U.S. Soccer Federation's Champions Circle. M. Lovelace est établi à Los Angeles.

Michael C. Gitlin est responsable des titres à revenu fixe chez Capital Group. Il siège au comité de gestion de Capital Group et préside le comité de gestion des titres à revenu fixe ainsi que le comité financier.?

Dans ses huit ans de carrière au sein de Capital Group, il a aidé Capital à devenir l'un des plus importants gestionnaires actifs de titres à revenu fixe au monde, avec près de 450 milliards de dollars en actifs et 50 ans d'expérience dans les marchés des titres à revenu fixe. En outre, M. Gitlin supervise les transactions internationales et se concentre sur la croissance des activités de Capital pour qu'elle puisse servir plus de clients en Europe et en Asie. Il a joué un rôle essentiel clé dans les efforts de l'organisation visant à servir les clients du monde entier en leur fournissant les services de placement appropriés dans un ensemble élargi de véhicules d'investissement.

M. Gitlin détient une licence de l'Université Colgate et possède 29 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement.?Avant de rejoindre Capital, il était responsable des titres à revenu fixe chez T. Rowe Price et, auparavant, responsable mondial du trading. Auparavant, il a travaillé en tant que responsable des ventes d'actions aux États-Unis chez Citigroup Global Markets, où il a également été responsable des ventes en Asie-Pacifique, responsable des actions en espèces dans la région Asie-Pacifique ainsi que responsable des actions en espèces à l'échelle internationale. Il a aussi occupé le poste de responsable du trading en Asie-Pacifique chez Credit Suisse Asset Management, et a négocié des actions et des obligations japonaises pour le compte de George Weiss and Associates.?

Il travaille avec passion pour soutenir les anciens combattants?et participe activement au Catch A Lift Fund, qui aide les anciens combattants ayant subi des blessures au combat après les attentats du 11 septembre à se rétablir et se réadapter, tant sur le plan physique que mental, grâce au conditionnement physique, à l'accompagnement motivationnel et au soutien.?Il a vécu et travaillé à Londres, Hong Kong, Singapour, Baltimore, Connecticut et New York, et est aujourd'hui établi à Los Angeles.

Martin Romo est gestionnaire de portefeuille d'actions chez Capital Group et gère des portefeuilles dans The Growth Fund of America et The Investment Company of America, dont il est également le directeur principal d'investissement.

En tant que membre du comité de gestion de Capital Group, M. Romo se concentre sur la gouvernance des groupes d'investissements et des fonds, l'obtention de résultats d'investissement supérieurs, l'établissement d'avantages concurrentiels grâce aux données et à la technologie, ainsi que la création d'une organisation diversifiée et d'un environnement inclusif. Il est également président de Capital Research Company, président du comité de surveillance des groupes d'investissement, ainsi que membre du comité directeur sur la diversité, l'équité et l'inclusion et du comité de surveillance de la technologie.

M. Romo a travaillé 31 ans dans le domaine de l'investissement, chez Capital Group exclusivement. Il a commencé sa carrière chez Capital en tant qu'analyste des placements en actions spécialisé dans l'industrie chimique mondiale, dans les services financiers hypothécaires et de consommation, ainsi que dans certaines sociétés de conglomérats. Il a obtenu une licence en architecture de l'Université de Californie à Berkeley, ainsi qu'un MBA de la Stanford Graduate School of Business.

M. Romo siège également au conseil d'administration de The BASIC Fund, qui soutient les étudiants de la région de la baie de San Francisco, et au conseil communautaire de Jamestown, qui aide les jeunes de San Francisco et leurs familles. Il est basé à San Francisco.

Joanna F. Jonsson (Jody) est gestionnaire de portefeuille d'actions à Capital Group. Elle gère des portefeuilles dans The Growth Fund of America et la New Perspective Fund, dont elle est également directrice principale d'investissement.?

En tant que membre du comité de gestion de Capital Group, elle se concentre principalement sur la gouvernance des groupes d'investissement et des fonds, l'amélioration du système de capital The Capital System, les relations avec la clientèle et les affaires extérieures. Ayant travaillé à Genève et à Londres pour faire croître les activités de Capital à l'extérieur des États-Unis, Mme Jonsson tire parti de son expérience en avantages concurrentiels et de sa connaissance de la scène internationale pour servir les investisseurs du monde entier. Elle s'intéresse vivement à la culture de Capital et aime établir des liens avec les collaborateurs basés dans différentes régions et dans diverses parties de l'entreprise. Elle est également présidente de Capital Research and Management Company.

Mme Jonsson compte 34 ans d'expérience en placement et travaille pour Capital Group depuis 32 ans. Elle a commencé sa carrière à Capital en tant qu'analyste des placements en actions, avec un accent sur les domaines de l'assurance, des produits ménagers, des soins personnels, de la restauration, de l'hébergement et des croisières. Elle possède une licence en économie de l'Université de Princeton, obtenue avec mention, ainsi qu'un MBA de la Stanford Graduate School of Business, où elle était une Arjay Miller Scholar.

Avant de se joindre à Capital Group, elle était analyste de recherche sur les actions chez Fidelity Management & Research Company, à Boston, et dirigeante d'Irving Trust Company, à New York.

En tant que membre du comité exécutif et du conseil des gouverneurs de l'Investment Company Institute (ICI), Mme Jonsson apporte une perspective sectorielle aux questions telles que les facteurs ESG, la réglementation, les lois antitrust et les tendances concurrentielles. Elle siège à plusieurs conseils d'administration, notamment celui de la Stanford Graduate School of Business, du American Enterprise Institute et d'Alpha USA, et est pilote privée bénévole chez Angel Flight West. Elle est basée à Los Angeles.

À propos de Capital Group

Depuis 1931, Capital Group, propriétaire d'American Funds, s'efforce d'obtenir des résultats supérieurs pour les investisseurs à long terme grâce à des portefeuilles à forte conviction, des recherches rigoureuses et une responsabilité individuelle.

Au 31 décembre 2022, Capital Group gérait près de 2,2 billions de dollars en actions et en titres à revenu fixe pour des millions de particuliers et d'investisseurs institutionnels dans le monde. Capital Group gère les capitaux propres par l'intermédiaire de trois groupes d'investissement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des professionnels en placements à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe ; toutefois, dans le cas des titres présentant des caractéristiques d'actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Pour plus d'informations, consultez capitalgroup.com .

