Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 27 janv. 2023

Vendredi 27/01/2023 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 26 millions $04, 05, 09, 13, 29, 30 & 35 No comp. 20 POKER LOTTO Main gagnante: 2-D, A-H, 8-D, J-H, 2-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE...

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une deuxième modification et mise à jour de sa facilité de crédit d'exploitation engagée existante (la « facilité modifiée ») avec La Banque de Nouvelle-Écosse (« Banque Scotia »),...

Lynx Air (Lynx) lance aujourd'hui son vol inaugural vers les États-Unis au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et à destination du nouveau terminal C de l'aéroport international d'Orlando (MCO). Cette nouvelle compagnie...