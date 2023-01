Promotion du jour au Canada : Jusqu'à 40 % de rabais sur l'aspirateur pour détritus secs ou humides H11 de Dreametech





TORONTO, 27 janvier 2023 /CNW/-- Dreametech , un chef de file mondial des produits de consommation intelligents pour la maison, a annoncé qu'une campagne de vente de promotion du jour sera menée sur Amazon Canada du 27 au 29 janvier. Il y aura jusqu'à 40 % de rabais sur l' aspirateur pour détritus secs ou humides H11 révolutionnaire.

L'aspirateur pour détritus secs ou humides H11 de Dreametech comprend un réservoir pour eau propre de 900 ml, un réservoir pour eau sale de 500 ml, un mode d'autonettoyage à une pression, un écran DEL intuitif et des messages vocaux intelligents. Du 27 au 29 janvier, le H11 sera en solde à 279,99 $ CA (prix courant de 459,99 $) après l'application du code de réduction LYS57YGD.

L'aspirateur pour détritus secs ou humides H11 utilise une conception novatrice à deux réservoirs. Pendant le fonctionnement, de l'eau douce et une solution de nettoyage sont continuellement vaporisées sur la brosse à rouleau à partir du grand réservoir d'eau propre de 900 ml. En même temps, un système de séparation de la saleté interne enlève immédiatement la saleté et l'eau de la brosse et les dépose dans le réservoir d'eau sale de 500 ml pour que la brosse à rouleau reste propre lorsqu'elle nettoie les planchers.

Non seulement la brosse à rouleau est automatiquement rincée et grattée pendant que l'aspirateur est en marche, mais aussi le mode d'autonettoyage à une pression la nettoie en profondeur. Il suffit de remettre l'aspirateur sur la station de recharge et d'appuyer sur le bouton pour nettoyer à fond la brosse à rouleau et éviter de se salir les mains en la nettoyant manuellement.

L'intelligence et la commodité sont également au coeur de l'aspirateur pour détritus secs ou humides H11 de Dreame. Un écran DEL intuitif et des messages vocaux intelligents fournissent des conseils clairs et précis pour assurer un nettoyage de qualité supérieure. Afin d'offrir la meilleure expérience possible à l'utilisateur, les deux modes de l'aspirateur sont dotés d'une grande manoeuvrabilité, d'une conception légère et d'une force de poussée assistée pour glisser sur le plancher avec un minimum d'effort.

