La ministre Chantal Rouleau amorce une tournée des régions du Québec pour renforcer l'action communautaire et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale





MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - À l'occasion du 20e anniversaire de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, amorce une tournée dans l'ensemble des régions du Québec pour discuter avec les différents acteurs du réseau communautaire et ceux qui oeuvrent à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Cette tournée s'inscrit dans la volonté ferme de la ministre Rouleau de consulter les acteurs du milieu en vue de moderniser les différents programmes qui visent l'action communautaire et la solidarité sociale.

Il s'agit d'une nouvelle étape importante que réalise le gouvernement du Québec pour contribuer au renforcement de l'action communautaire et de la modernisation des programmes d'assistance sociale. Le milieu associatif et communautaire agit dans différentes sphères de la société québécoise, notamment auprès des familles, de l'enfance, des aînés, en santé, en services sociaux, en culture, en habitation et en environnement. Cette action étant bien engagée dans l'ensemble des régions du Québec, il est essentiel pour la ministre Rouleau de les consulter afin d'alimenter sa réflexion portant sur la modernisation à venir.

En outre, la tournée ministérielle permettra notamment de poursuivre la mise en oeuvre de mesures concrètes et ciblées qui découlent du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, dont les investissements s'élèvent à 1,1 milliard de dollars.

Le premier arrêt de la ministre aura lieu le 30 janvier 2023 en Montérégie-Ouest.

Citations

« Notre gouvernement a posé un geste fort en désignant pour la première fois de l'histoire une ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. Il s'agit d'un grand privilège, mais également d'une grande responsabilité. Après 20 ans d'application de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, l'heure est au bilan. En deux décennies, l'économie et la société québécoise se sont transformées. Il est donc essentiel de revoir nos programmes dans une perspective de modernisation pour mieux s'arrimer avec la réalité d'aujourd'hui. Mais, pour y parvenir, j'ai besoin de me nourrir de l'expertise des organismes présents sur le terrain dans toutes les régions du Québec. J'entamerai donc une tournée des régions pour rencontrer les acteurs communautaires qui participent à la vitalité de nos collectivités. Nos partenariats gagnent à être renforcés, tout comme les assises de notre tissu social. C'est ensemble que nous allons bâtir un Québec qui ne laisse personne derrière. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Nous sommes en action pour soutenir les organisations qui, quotidiennement, viennent en aide aux personnes en situation de vulnérabilité. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts menés depuis 20 ans par le gouvernement du Québec et l'ensemble de la société québécoise pour mettre en place des mesures concrètes pour combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je salue la volonté de la ministre Chantal Rouleau de partir en tournée, à la rencontre des acteurs du milieu, et nous avons très hâte de l'accueillir en Abitibi-Témiscamingue! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, volet solidarité sociale

« Les organismes communautaires participent au développement des collectivités dans toutes les régions du Québec.?Il est donc essentiel que nous soutenions activement ce réseau de personnes qui les animent. L'objectif de la tournée annoncée aujourd'hui est simple : mieux connaître les milieux dans lesquels elles évoluent. Il s'agit du premier pas qui nous permettra de mieux orienter les actions du gouvernement en matière d'action communautaire. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, volet action communautaire

Faits saillants

Adoptée à l'unanimité le 13 décembre 2002 et entrée en vigueur le 5 mars 2003, la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a donné au gouvernement du Québec des assises juridiques concrètes pour renforcer son intervention, notamment par des actions structurantes, concertées et posées en continu en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

entrée en vigueur le 5 mars 2003, la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a donné au gouvernement du Québec des assises juridiques concrètes pour renforcer son intervention, notamment par des actions structurantes, concertées et posées en continu en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 est toujours en vigueur.

La tournée de la ministre Chantal Rouleau permettra de dresser le portrait de la situation sur le terrain en vue de la mise en place du prochain plan d'action en matière de lutte contre la pauvreté et de différents programmes de solidarité sociale et d'action communautaire.

permettra de dresser le portrait de la situation sur le terrain en vue de la mise en place du prochain plan d'action en matière de lutte contre la pauvreté et de différents programmes de solidarité sociale et d'action communautaire. Au Québec, le taux d'assistance sociale chez les 0-64 ans, qui se situait en 2017 à 6,1 %, un niveau historiquement bas, est passé à 4,4 % en 2021.

En mai 2022, le gouvernement du Québec a adopté le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027. Fort d'un investissement de 1,1 milliard de dollars répartis sur cinq ans, ce plan accroît de manière significative le soutien offert aux organismes communautaires, particulièrement le soutien à la mission globale.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 27 janvier 2023 à 17:02 et diffusé par :