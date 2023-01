Le gouvernement du Canada investit dans la croissance d'À La Dérive Brasserie artisanale en soutenant son expansion





L'entreprise de Gatineau obtient une aide financière de 200 000 $ de DEC.

GATINEAU, QC, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Greg Fergus, député de Hull?Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 200 000 $ à 9434-5477 Québec inc. (une entreprise apparentée à À La Dérive Brasserie artisanale). Cet appui de DEC lui permettra de démarrer ses activités de production de bière grâce à l'acquisition d'équipements de production, de matériel roulant et d'un inventaire.

Créée en 2018, À La Dérive Brasserie artisanale est une microbrasserie artisanale qui fabrique une trentaine de bières dans des installations louées. Son projet consiste à démarrer ses activités de production en se dotant de son propre matériel de production. Elle fera l'acquisition d'un appareil de brassage et de cuves de fermentation ? le tout relié à un panneau de contrôle ?, d'une chambre froide et d'un chariot élévateur. Cette capacité de production accrue permettra à la microbrasserie de développer de nouveaux marchés à l'extérieur de la région de l'Outaouais et de vendre sa production dans la région de Montréal. De plus, la mise en oeuvre de ce projet permettra la création de 10 emplois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« En investissant dans l'expansion d'À La Dérive Brasserie artisanale, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à croître, à innover et à exporter leurs produits. En créant et maintenant des emplois de qualité, elles assurent ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

Greg Fergus, député de Hull?Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor

« Réel incontournable à Gatineau, À La Dérive Brasserie artisanale contribue au développement économique et culturel de la région. Voilà pourquoi notre gouvernement soutient ce projet qui permettra à cette entreprise de l'Outaouais d'innover et de développer de nouveaux marchés. Félicitations à toute l'équipe! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« À La Dérive Brasserie artisanale est réellement reconnaissante de l'apport financier de DEC. Grâce à cet investissement, nous avons pu mettre en place un projet structurant pour l'Outaouais qui permettra la création de plusieurs nouveaux emplois. »

Benoit Charron, président, À La Dérive Brasserie artisanale

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

