Global Processing Services désigne l'ancien cadre de Visa Jim McCarthy pour diriger ses ventes et ses produits à l'international





Global Processing Services (« GPS »), la plateforme technologique de paiements de nouvelle génération à forte croissance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui la désignation de Jim McCarthy au poste de vice-président directeur et responsable mondial des ventes et des produits, ainsi que celle de Kevin Fox en tant que nouveau directeur des recettes. Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, Jim dirigera les équipes commerciales et chargées des produits de GPS à l'international en étroite collaboration avec Kevin, en vue d'accélérer les ventes.

Spécialiste expérimenté des paiements, Jim peut se targuer d'avoir accompli de grandes choses durant ses plus de 30 ans de carrière, dont dix-huit passés à des postes de cadres supérieurs chez Visa, dans le domaine des ventes, du risque et de l'authentification, du crédit à la consommation, des produits numériques et de l'innovation produit.

En tant que vice-président directeur de l'innovation et des partenariats stratégiques de Visa, Jim était responsable du développement de la feuille de route technologique et des produits, ainsi que des efforts d'innovation de Visa. Il était également à la tête des opérations de développement commercial dans le cadre des partenariats stratégiques. Chez Visa, il a aussi supervisé l'introduction des services 3D Secure et Visa Token, devenus des normes du secteur, et contribué au lancement d'Apple Pay®.

Plus récemment, Jim a été président d'i2c Inc., un processeur de paiements américain, aux côtés de Kevin Fox qui y a exercé la fonction de responsable des ventes à l'international et y a mené des initiatives de développement commercial en cultivant des alliances stratégiques dans le monde entier.

Avec plus de 25 ans d'expérience, Kevin est un cadre supérieur expérimenté dans les domaines de la technologie et des paiements internationaux. Chez i2c, Kevin a développé avec succès l'organisation des ventes de la société à l'échelle mondiale et sa pénétration dans le secteur bancaire, diversifiant ainsi le flux de revenus d'i2c par segment et par marché. Avant de travailler pour i2c, Kevin avait occupé le poste de vice-président directeur de NovoPayment et été responsable de la conception et de l'exécution de son modèle de prestation « Banking-as-a-Service » (BaaS) sur onze marchés.

« Je suis ravi que Jim et Kevin aient choisi de rejoindre GPS au moment où nous abordons notre prochaine phase de croissance », a déclaré Kevin Schultz, président-directeur général de GPS. « Jim prodigue des conseils à des banques et des fintechs tournées vers l'avenir depuis des décennies tout en stimulant une innovation de première ligne dans l'ensemble de l'écosystème mondial des paiements. Il est idéalement placé pour collaborer avec nos ambitieux clients, les aider à s'orienter dans un univers complexe et donner un grand coup d'accélérateur à la croissance de leurs revenus. Je me réjouis qu'ils fassent tous les deux partie intégrante de notre équipe. »

« La plateforme de paiements de nouvelle génération de GPS a permis de développer certaines des licornes les plus prometteuses dans le domaine des technologies financières en Europe », a affirmé Jim McCarthy, vice-président directeur et responsable mondial des ventes et des produits de GPS. « Alors que nous assistons à l'avènement d'une véritable société sans espèces et que les prévisions font état de transactions dématérialisées atteignant 3 billions USD d'ici 2030, l'opportunité, pour un spécialiste des paiements de nouvelle génération comme GPS, de devenir l'un des plus importants processeurs émetteurs au monde est énorme. »

Et Kevin Fox, directeur des recettes de GPS, d'ajouter : « GPS devient rapidement une fintech essentielle qui façonne l'économie numérique européenne. En partant de nos concentrateurs de paiement que sont Singapour et l'Australie, nous nous étendons aussi dans la zone Asie-Pacifique et nous possédons une clientèle diversifiée dans toute cette région. GPS occupe par ailleurs une position idéale pour accélérer la révolution des paiements aux États-Unis et en Amérique latine et j'ai hâte de travailler avec cette équipe de grand talent pour déterminer comment GPS pourra y parvenir. »

? Fin ?

À propos de Global Processing Services (GPS)

Global Processing Services (GPS) est le partenaire de référence, fiable et éprouvé des opérations de traitement de paiements des principales fintechs actuelles, dont Revolut, Starling Bank, Curve, Zilch, WeLab Bank et Paidy. GPS a émis des millions de cartes physiques et virtuelles activées dans plus de 48 pays, et traite des milliards de transactions sur sa plateforme cloud API-first. Cette plateforme hautement flexible et configurable place fermement le contrôle entre les mains des sociétés de technologies financières, des banques numériques et des fournisseurs financiers intégrés mondiaux, leur permettant de proposer de riches fonctionnalités aux titulaires des cartes. Il s'agit d'un processeur émetteur maintes fois primé qui soutient les segments de paiement de nouvelle génération, notamment la gestion des dépenses, les paiements B2B, les cryptomonnaies, les prêts et crédits (y compris les propositions BNPL ? « Achetez maintenant, payez plus tard »), les services bancaires numériques, les transactions de change, les envois de fonds, les services bancaires ouverts et bien plus encore. GPS est certifiée par Visa et Mastercard pour traiter et gérer toute transaction par carte de crédit, de débit ou prépayée dans le monde. La société possède des bureaux à Londres, Newcastle, Singapour, Sydney et Dubaï. Sa plateforme est conçue de sorte à répondre aux normes strictes des banques de premier ordre, est intégrée par plus de 95 partenaires émetteurs et gère des programmes pour une clientèle internationale.

