Douze fonds communs de placement et fonds négociés en bourse gérés par Gestion de Placements TD Inc. reconnus lors de la remise des Trophées FundGrade A+(MD) de Fundata





TORONTO, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Pour la onzième année consécutive, plusieurs fonds communs de placement gérés par Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) ont été reconnus lors de la remise annuelle des Trophées FundGrade A+MD de Fundata Canada Inc. (Fundata). Une combinaison de douze Fonds Mutuels TD et de Fonds négociés en bourse TD (FNB TD) ont remporté le prix dans leurs catégories respectives lors de la remise des prix 2022, annoncée le jeudi 26 janvier 2023. Il s'agit du plus grand nombre de prix FundGrade A+MD reçus par un fonds d'investissement géré par GPTD au cours d'une seule période. Les Prix FundGrade A+MD récompensent les fonds de placement canadiens qui ont maintenu une cote de rendement exceptionnelle tout au long de l'année civile précédente. Seulement environ 6 % des fonds de placement offerts au Canada obtiennent la note FundGrade A+MD.

« Au nom de notre équipe de gestion de placements, je remercie Fundata d'avoir récompensé plusieurs Fonds Mutuels TD et FNB TD dans différentes catégories à la remise des Trophées FundGrade A+ de 2022, a déclaré Bruce Cooper, chef de la direction de GPTD. La reconnaissance de notre excellence en matière de placement est toujours un grand honneur. Ces trophées reflètent l'engagement et l'expertise de nos équipes de placement diversifiées, a ajouté M. Cooper. Conseillers, investisseurs et clients, je vous remercie pour votre confiance continue dans nos solutions novatrices. »

Chacun des Fonds Mutuels TD et FNB TD suivants a été récompensé pour la supériorité de ses rendements ajustés au risque par rapport aux autres fonds de sa catégorie, sur au moins une période de rendement.

Le FNB de dividendes mondiaux Q TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions mondiales pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 1 146 fonds.

Le FNB à gestion active d'actions privilégiées TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions privilégiées à revenu fixe pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 50 fonds.

Le FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Revenu fixe canadien à court terme pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 162 fonds.

Le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions internationales pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 399 fonds.

Le Fonds concentré d'actions mondiales TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions mondiales pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 1 146 fonds.

Le Fonds d'actions de grandes sociétés canadiennes TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions canadiennes pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 371 fonds.

Le Fonds de dividendes d'actions canadiennes de premier ordre TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 271 fonds.

Le Fonds à rendement diversifié canadien TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Équilibrés canadiens neutres pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 218 fonds.

Le Fonds américain de revenu mensuel TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 950 fonds.

Le Fonds quantitatif d'actions américaines TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions américaines pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 836 fonds.

Le Fonds chinois revenu et croissance TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions de la Chine élargie pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 38 fonds.

Le Portefeuille FNB géré TD - croissance audacieuse a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2022, sur un total de 735 fonds.

La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+MD qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+MD complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile.

Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par les ratios de Sharpe, de Sortino et d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+MD utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note FundGrade A+MD. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d'investir dans les Fonds, veuillez lire l'aperçu du fonds ou le sommaire et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts; ils ne sont pas garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu'un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD n'est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice, de la marque de commerce de l'indice ou du cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA) est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers le gestionnaire, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans l'indice aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers du FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD. Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard de l'indice ou de la marque de commerce de l'indice aux fins d'utilisation relativement au FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans ledit FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans ce FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD.

Le 3 février 2020, l'objectif de placement du Fonds chinois revenu et croissance TD (anciennement, Fonds de croissance asiatique TD) a changé. En raison de ce changement, Martin Currie Inc. a été éliminé à titre de sous-conseiller du Fonds et Gestion de Placements TD Inc. a assumé l'entière responsabilité de la gestion du portefeuille du Fonds. En outre, le degré de risque du Fonds chinois revenu et croissance TD est passé de « moyen à élevé » à « élevé ». Le rendement avant cette date est lié à l'objectif de placement précédent du Fonds et peut différer considérablement du rendement futur du Fonds aux termes de son nouvel objectif de placement.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 408 milliards de dollars. Statistiques regroupées au 31 décembre 2022 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

