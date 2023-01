Gestion d'actifs Picton Mahoney reçoit trois distinctions aux Trophées FundGrade A+ 2022





Gestion d'actifs Picton Mahoney («?Picton Mahoney?») a été distinguée par trois prix, pour plusieurs catégories, lors des Trophées FundGrade A+®. Les Trophées FundGrade A+® sont décernés chaque année aux fonds d'investissement et à leurs gestionnaires qui ont affiché une performance constante, exceptionnelle et ajustée au risque tout au long de l'année.

« Le fait que trois de nos fonds aient été distingués pour leurs performances exceptionnelles au cours d'une année caractérisée par d'importants vents contraires sur les marchés démontre la valeur des stratégies d'investissement alternatives, déclare David Picton, président et chef de la direction de Picton Mahoney. Nous défendons les stratégies alternatives depuis près de 20 ans et nous savons à quel point il est difficile pour les conseillers d'aider leurs clients à traverser la volatilité des marchés. Nous sommes donc ravis de voir que les stratégies alternatives, telles que les investissements marché neutre et multi-actifs, gagnent plus grande reconnaissance. »

Nom du fonds Prix/Catégorie CIFSC Nombre de fonds dans la catégorie Date de début du calcul de la note FundGrade Date de fin du calcul de la note FundGrade Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney Alternatifs neutres au marché 10 31-01-2019 31-12-2022 Fonds d'actions fortifiés Picton Mahoney Actions mondiales 1 146 31-01-2016 31-12-2022 Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney Équilibrés tactiques 174 31-01-2016 31-12-2022

Rendements au 31 décembre 2022 :

Nom du fonds Année 1 Année 3 Année 5 Depuis la création Date de création Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney (série F) 5,64 % 9,41 % - 7,97 % 27 septembre 2018 Fonds d'actions fortifiés Picton Mahoney (série F) -10,39% 8,31 % 7,42 % 7,19 % 29 octobre 2015 Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney (série F) -7,67 % 5,52 % 5,14 % 6,24 % 29 octobre 2015

Pour en savoir plus sur les fonds communs de placement fortifiés (Picton Mahoney Fortified Fundstm), rendez-vous sur www.pictonmahonney.com.

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services d'agrégation et de diffusion de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un fournisseur incontournable dans la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada.

À propos de FundGrade

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata Canada Inc. pour distinguer les « meilleurs parmi les meilleurs » fonds de placement canadiens. Le calcul de FundGrade A+® est complémentaire aux classements mensuels de FundGrade et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur performance ajustée au risque, mesurée par les ratios de Sharpe, de Sortino et d'information. Le pointage de chaque ratio est calculé individuellement, couvrant toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les pointages sont ensuite pondérés de manière égale pour calculer un FundGrade mensuel. Les 10 % de fonds les plus performants obtiennent une note A?; les 20 % de fonds suivants obtiennent une note B?; les 40 % de fonds suivants obtiennent une note C?; les 20 % de fonds suivants obtiennent une note D?; et les 10 % de fonds les moins performants obtiennent une note E. Les fonds admissibles doivent avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l'année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul dans le style d'une « moyenne pondérée cumulative » (MPC), où chaque FundGrade mensuel de « A » à « E » reçoit respectivement un score de 4 à 0. Le pointage moyen d'un fonds pour l'année détermine son MPC. Chaque fonds possédant une « MPC » d'une valeur égale ou supérieure à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+®. Pour plus d'informations, consultez le site www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata s'efforce d'assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, l'exactitude n'est pas garantie par Fundata.

À propos des Trophées FundGrade A+MD

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney est spécialisée dans les solutions d'investissement différenciées et la gestion de la volatilité régie par des règles. Picton Mahoney aide ses clients à renforcer leurs portefeuilles en s'appuyant sur une expérience acquise au fil des ans à travers différents cycles de marché et environnements d'investissement.

Fondée en 2004 et détenue à 100 % par ses employés, Picton Mahoney est une boutique de gestion de portefeuilles chargée des actifs sous gestion d'une valeur d'environ 9 milliards de dollars canadiens (au 31 décembre 2022). Pionnière des principes et pratiques d'investissement Authentic Hedge® au Canada, la société offre une gamme complète de solutions d'investissement, notamment des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et aux particuliers dans tout le pays.

Les fonds communs de placement peuvent générer des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance et autres frais éventuels. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne garantit pas les rendements futurs. Les fonds alternatifs ne peuvent être achetés que par l'entremise d'un courtier inscrit auprès de l'OCRCVM et ne sont disponibles que dans les juridictions où ils peuvent être légalement vendus.

