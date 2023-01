Joanna Griffiths, pionnière et fondatrice de la marque de vêtements Knix, nommée Entrepreneure de l'année d'EY 2022 du Canada





Le programme rend hommage aux dix Entrepreneurs de l'année canadiens pour leur innovation, leur croissance et leur prospérité sans limites

MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Joanna Griffiths, fondatrice et cheffe de la direction de Knix - entreprise de sous-vêtements féminins établie à Toronto mieux connue pour sa conception centrée sur l'humain et sa technologie de pointe - est nommée Entrepreneure de l'année d'EY 2022 du Canada. L'annonce en a été faite hier soir, Joanna Griffiths a été nommée par un jury indépendant lauréate du programme à l'échelle nationale en raison de son leadership fondé sur une raison d'être et de son engagement à faire progresser le développement durable et à transformer le paysage de la vente au détail.

« Dans un créneau restreint où les technologies novatrices ne sont pas chose courante, Joanna Griffiths a réussi à créer une marque axée sur la mission qui favorise l'innovation en matière de produits et le développement durable, tout en mettant en valeur la perception positive du corps et en donnant la priorité au confort, explique Paula Smith , directrice nationale du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. À titre de force perturbatrice du marché et d'entrepreneure accomplie, elle ouvre la voie pour la prochaine génération de marques centrées sur l'humain en mettant en lumière les véritables défis auxquels fait face la clientèle au quotidien et en offrant des produits révolutionnaires. »

Knix établit des liens avec de vrais gens d'origines variées et repousse les limites du marché dans le cadre de campagnes inspirantes qui mettent l'accent sur des enjeux comme la fertilité et l'expérience postpartum. En favorisant des discussions sur des sujets qui suscitent normalement la stigmatisation, la marque réussit à renforcer la sensibilisation et l'acceptation, tout en faisant la promotion d'une approche centrée sur la communauté. Le succès de Knix a récemment permis à l'entreprise d'étendre sa gamme de produits contre les fuites en fabriquant des sous-vêtements, des maillots, des tenues de détente, des vêtements de sport et plus encore.

« Chez Knix, nous sommes très reconnaissants envers EY pour cet incroyable honneur et envers le Canada qui a non seulement adopté l'idée de sous-vêtements étanches, mais qui a également accueilli une marque différente. Nous n'aurions jamais pu le faire sans eux et sans notre communauté », affirme Griffiths. « Nous sommes une entreprise qui se concentre sur l'impact et qui célèbre les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Dans un monde qui profite du doute de soi de la société, je crois que la chose la plus aspirante est de s'aimer exactement comme on est. »

Hier soir, au cours de la célébration virtuelle animée par la journaliste canadienne Amanda Lang, Joanna Griffiths a partagé la vedette avec neuf autres entrepreneurs de partout au pays qui ont été nommés Entrepreneurs de l'année canadiens d'EY 2022 pour leurs réalisations, leur leadership fort, leur innovation audacieuse et leurs solutions sectorielles créatives. Joanna Griffiths représentera ensuite le Canada et se mesurera aux lauréats de 60 autres pays au volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY qui se tiendra cet été à Monaco.

Les réalisations des entrepreneures sélectionnées dans le cadre de l'édition nord-américaine 2022 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY et de la cohorte 2022 du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY, dont neuf Canadiens, ont également été soulignées. Le programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY permet d'identifier des entrepreneures très prometteuses au Canada et aux États-Unis et de leur fournir le réseau, les conseils et les ressources dont elles ont besoin pour faire croître leur entreprise et libérer leur plein potentiel en tant qu'innovatrices de premier plan sur le marché. Le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY vise à soutenir les entrepreneurs issus de communautés marginalisées, dont les communautés noires, latino-américaines et autochtones, au moyen de sept facteurs de croissance éprouvés : gens, technologie, exploitation, clientèle, finances, transactions et risques. Ces programmes, combinés au Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY, font partie intégrante de l'engagement de la Société, depuis 28 ans, visant à soutenir l'entrepreneuriat pour tous au Canada à chaque étape de la croissance des entreprises.

Édition nord-américaine 2022 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY

Cohorte 2022 du Réseau Accès-entrepreneurs d'EY

