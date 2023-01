Le Canada investit dans un centre de mieux-être éconergétique au centre-ville de Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, et Bobbette Shoffner, directrice générale de la clinique Mount Carmel, ont annoncé un financement fédéral de plus de 3,3 millions de dollars pour la modernisation de la clinique Mount Carmel à Winnipeg.

La clinique Mount Carmel est une clinique de santé établie depuis longtemps au coeur de Winnipeg. Elle offre une gamme de services sociaux et de santé visant à renforcer la santé et le mieux-être des gens de Winnipeg tout au long de leur vie. La clinique sert également d'espace d'accueil pour tous les résidents. Son agrandissement permettra de mieux servir la population de Winnipeg grâce à des installations plus modernes et durables.

Le financement soutiendra la rénovation de la clinique Mount Carmel pour en faire un centre de santé et de bien-être communautaire au sein du campus plus vaste de la clinique Mount Carmel. Le nouvel espace adapté aux traumatismes et culturellement sûr offrira des services de santé de soutien aux personnes marginalisées, incluant les personnes en situation d'itinérance, et sera doté d'espaces désignés, notamment des espaces de conditionnement physique et adaptés aux Autochtones, pour les personnes à risque.

De plus, l'établissement sera rénové afin d'être plus écoénergétique, ce qui lui permettra de parvenir à une consommation d'énergie quasi nulle pour le chauffage et la climatisation. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 88,4 % et les émissions de gaz à effet de serre de 44,6 tonnes par année.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs encourage l'utilisation de solutions novatrices et propres pour aider le Canada à s'adapter à une économie plus verte et à faible émission de carbone. La nouvelle clinique Mount Carmel, économe en énergie, servira de centre de mieux-être communautaire où les gens de Winnipeg pourront profiter de services et de ressources de santé essentiels. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires pour favoriser des collectivités plus saines et plus durables. »

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La clinique Mount Carmel est profondément reconnaissante pour ce qui est du partenariat avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Compte tenu du besoin croissant, dans les collectivités, d'espaces sûrs et inclusifs, ce financement permettra à la clinique Mount Carmel de développer le programme Wiisocotatiwin - Traitement communautaire dynamique (TCD) et le programme Sage House. Nos enseignements dirigés par les aînés reconnaissent et respectent la relation avec la Terre mère.

En investissant dans des infrastructures durables, le gouvernement du Canada accroît la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des gens qui fréquentent la clinique Mount Carmel, tout en gardant à l'esprit les besoins des générations futures. La rénovation du bâtiment et la création d'un nouvel espace permettront aux gens de la collectivité de se rassembler de manière positive et d'avoir accès à un environnement adapté aux traumatismes et à des services culturellement sûrs, tout en les accompagnant dans leur parcours de guérison. »

Bobbette Shoffner, directrice générale, Clinique Mount Carmel

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 340 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les autres contributeurs investissent 900 000 $.

investit 3 340 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les autres contributeurs investissent 900 000 $. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE).

On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE).

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE). Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

