Déclaration - Le ministre Guilbeault accueille favorablement le rapport annuel de 2022 du Groupe consultatif pour la carboneutralité





GATINEAU, QC, le 27 janv. 2023 /CNW/ - « Un processus décisionnel judicieux fondé sur des données probantes doit reposer sur de judicieuses données probantes. Aujourd'hui, j'accueille favorablement le rapport annuel de 2022 du Groupe consultatif pour la carboneutralité, qui fournit des avis et contient des renseignements importants sur l'élaboration de politiques et de pratiques appuyant l'atteinte de la carboneutralité.

« Il s'agit du premier rapport annuel du Groupe consultatif pour la carboneutralité, un groupe indépendant de neuf experts de partout au Canada qui possèdent un vaste éventail d'expériences et d'expertises. Ce rapport est présenté dans la foulée de la proposition exhaustive du Groupe liée au Plan de réduction des émissions de 2030 du gouvernement de mars dernier. Le groupe a consulté les gouvernements, les peuples autochtones, les jeunes, les entreprises, les groupes environnementaux et d'autres Canadiens intéressés afin de formuler des avis et, conformément à la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, Environnement et Changement climatique Canada rend le rapport annuel de 2022 du Groupe consultatif pour la carboneutralité accessible sur son site Web.

« Ce genre d'avis et de point de vue indépendant est extrêmement utile. Le Canada a revu à la hausse son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre lié à l'Accord de Paris pour l'établir à une réduction de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. L'atteinte de cet objectif contribuera à placer le Canada sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050.

« Ce premier rapport annuel du Groupe consultatif pour la carboneutralité est axé sur trois grands champs d'enquête : la gouvernance carboneutre, la politique industrielle carboneutre et les systèmes énergétiques carboneutres. Les recommandations stratégiques prioritaires du Groupe consultatif prennent en considération une vaste gamme de facteurs, y compris les coûts et les possibilités économiques, les avantages environnementaux, les contributions à l'inclusivité et au bien-être et l'état de préparation technologique.

« Non seulement le rapport exhaustif du Groupe consultatif pour la carboneutralité stimule-t-il la confiance en notre objectif d'atteindre la carboneutralité, mais il fournit également des avis importants sur les trajectoires pour agir. Plus important encore, le Groupe consultatif pour la carboneutralité insiste sur le fait que tout le monde doit mettre la main à la pâte, le secteur financier, l'industrie, les provinces, les territoires et les municipalités devant tous aussi adhérer au projet. La mobilisation des Autochtones est également essentielle. Le gouvernement fédéral ne peut pas atteindre son objectif seul, mais il continuera de faire les choix d'investissement et les choix stratégiques nécessaires pour mettre en place les conditions gagnantes permettant d'obtenir des améliorations durables.

« Je tiens à remercier les membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité pour leurs conseils. La collecte d'idées, la réalisation de travaux de recherche et l'analyse des trajectoires sont essentielles pour éclairer les mesures qui doivent être prises afin d'atteindre nos objectifs climatiques. Environnement et Changement climatique Canada examine actuellement les recommandations et publiera une réponse officielle d'ici le 29 avril 2023, conformément au délai prévu dans la Loi. »

