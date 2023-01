SNC-Lavalin signe une entente pour développer le tout premier réacteur modulaire de petite taille du Canada pour Ontario Power Generation





MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX: SNC) a conclu une entente avec Ontario Power Generation (OPG) pour réaliser le projet de la nouvelle centrale nucléaire de Darlington. Le projet est le fer de lance du déploiement du réacteur modulaire de petite taille (PRM) BWRX-300 de GE Hitachi avant la fin de la décennie. Il s'agira du premier PRM à l'échelle du réseau déployé au Canada.

« SNC-Lavalin est un ardent défenseur du rôle nécessaire de l'énergie nucléaire dans l'éventail de solutions carboneutres, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Comme nous l'avons indiqué dans notre rapport Ingénierie Net Zéro, les engagements de carboneutralité de 2050 du Canada nécessiteront une électrification à grande échelle des transports, des bâtiments et des procédés industriels lourds. Cette électricité doit être produite à partir de sources propres, fiables et rentables, dont l'utilisation dans l'éventail des énergies n'affaiblira pas la sécurité énergétique. Notre participation à ce qui sera le premier PRM du Canada à entrer sur le marché, et à sa première nouvelle construction nucléaire en environ 30 ans, réaffirme la position de chef de file de SNC-Lavalin sur le marché de l'énergie nucléaire, tant pour les technologies nucléaires existantes que nouvelles. »

L'accord de partenariat de six ans représente une approche novatrice en matière de passation de marchés pour un projet nucléaire en Amérique du Nord. Dans le cadre d'une alliance avec Aecon et GE-Hitachi, SNC-Lavalin fournira à OPG une expertise diversifiée pour l'ingénierie et la construction des PRM de la centrale nucléaire de Darlington. Cela devrait comprendre le déploiement de capacités de gestion de projet, l'octroi de permis, de conception, d'approvisionnement, de soutien à la construction et de mise en service, ainsi que de capacités de livraison numérique dans l'îlot nucléaire et le reste de la portée de la centrale pour le projet.

« À la suite du succès de notre collaboration avec OPG pour la remise à neuf des réacteurs CANDU de Darlington dans le respect des délais et du budget, nous sommes très heureux de mettre à contribution notre expertise au profit de nos partenaires de l'alliance dans le cadre de cette nouvelle construction emballante», a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. « Le Canada a été le deuxième pays au monde à produire de l'énergie nucléaire commerciale. De concert avec nos partenaires de l'alliance, nous veillerons à ce que le Canada soit à nouveau un chef de file dans l'avancement d'une nouvelle frontière passionnante en matière d'énergie nucléaire. Nous continuons de travailler avec les fournisseurs de PRM au Canada et partout dans le monde pour mettre en service un plus grand nombre de ces réacteurs, ce qui coïncide avec une augmentation de l'intérêt des instances qui cherchent à utiliser l'énergie nucléaire pour décarboner leur éventail d'énergies, tout en maintenant leur autosuffisance énergétique. »

En fournissant une solide gamme de services à ses partenaires de l'alliance, SNC-Lavalin tirera parti de son expertise en matière d'autorisation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et de ses forces inégalées en tant que concepteur de réacteurs. En tant que fabricant d'origine des réacteurs CANDU, SNC-Lavalin est la seule entreprise à avoir réussi les trois phases de l'examen préalable de la conception du projet de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et tirera parti de sa vaste expertise en matière de construction de nouveaux réacteurs nucléaires pour obtenir un résultat positif pour ce projet unique en son genre.

« Les PRM joueront un rôle clé dans la relance de l'économie de l'Ontario et dans le soutien de la province et du Canada alors que nous nous efforçons d'atteindre nos cibles en matière de changement climatique, soit l'électricité sans émissions, a déclaré Ken Hartwick, président et chef de la direction d'OPG. La capacité du Canada à diriger le déploiement mondial des PRM est rendue possible grâce à notre solide chaîne d'approvisionnement nucléaire, comme en témoigne le respect des délais et du budget du projet de remise en état de la centrale de Darlington. En misant sur notre relation dans le cadre de cette remise en état, nous sommes heureux d'accueillir SNC-Lavalin et son expertise au sein de l'équipe déployant le BWRX-300 en tant que premier PRM à être mis en service en Amérique du Nord. »

