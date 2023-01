Les fonds d'investissement de Gestion mondiale d'actifs CI honorés pour leur rendement exceptionnel





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce qu'elle a reçu 39 prix FundGrade A+® pour l'année 2022. Les fonds gagnants de GMA CI comprennent 16 fonds communs de placement et fonds négociés en bourse et 23 fonds distincts gérés par GMA CI.

Les prix FundGrade A+ sont décernés chaque année par Fundata Canada Inc. pour récompenser les fonds d'investissement canadiens qui ont fait preuve d'un rendement constant et exceptionnel ajusté au risque pendant toute une année civile.

« Cette reconnaissance est un grand honneur pour notre équipe d'investissement », a déclaré Marc-André Lewis, chef de la gestion des investissements pour GMA CI. « Recevoir des prix pour les fonds communs de placement et les FNB dans de multiples catégories de titres à revenu fixe, équilibrés et d'actions témoigne de la profonde expertise des professionnels en placement de GMA CI et de leur engagement à fournir un solide rendement à nos clients dans l'ensemble de notre gamme de fonds d'investissement ».

« Ces résultats reflètent également les avantages de la transformation de GMA CI au cours des deux dernières années, passant d'un modèle multi-boutique à une plateforme d'investissement modernisée de qualité institutionnelle, bien équipée pour obtenir un rendement dans l'environnement de marché mondial complexe et turbulent d'aujourd'hui. »

Les fonds communs de placement et les FNB gagnants de CI le sont :

Fundata Canada a annoncé les trophées hier soir. Pour plus d'informations sur les trophées FundGrade A+®, veuillez consulter leur site Web.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 375,8 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2022.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds­ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Liste des fonds gagnants

Nom du fonds Catégorie du CIFSC (1) Nombre

de fonds (2) Date de début

des cotes

FundGrade (3) Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI Revenu fixe à rendement élevé 191 31/01/2013 Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI Équilibrés mondiaux d'actions 735 31/01/2013 Fonds de revenu à taux variable CI Prêt à taux flottant 54 31/01/2018 Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI Équilibrés mondiaux neutres 950 31/01/2019 Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI Actions mondiales 1146 31/01/2019 Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI Revenu fixe canadien 311 31/01/2016 Fonds mondial de croissance et de revenu CI Équilibrés mondiaux neutres 950 31/01/2013 Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI Revenu fixe mondial 286 31/01/2017 Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI Revenu fixe mondial 286 31/01/2019 Fonds de croissance d'actions internationales Actions internationales 399 31/01/2013 FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (CXF) Revenu fixe de sociétés canadiennes 54 31/01/2013 FNB de FPI canadiennes CI (RIT) Actions immobilières 73 31/01/2013 FNB Indice Morningstar International Momentum CI (ZXM) Actions internationales 399 31/01/2015 FNB d'actions privilégiées CI (FPR) Revenu fixe d'actions privilégiées 50 31/01/2017 FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI (DQI) Actions internationales 399 31/01/2017 FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (DGR.B) Actions américaines 836 31/01/2017

Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC). Nombre de pairs dans chaque catégorie. Tel qu'utilisé par Fundata pour calculer la période de temps pertinente. La date de fin pour le calcul de FundGrade est le 31 décembre 2022.

Le rendement du Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI, série F pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -4,5 %; 3 ans, 1,9 %; 5 ans, 3,8 %; et 10 ans, 4,8 %.

Le rendement du Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -2,9 %; 3 ans, 8,5 %; 5 ans, 6,1 %; et 10 ans, 7,8 %.

Le rendement du Fonds de revenu à taux variable CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, 0,0 %; 3 ans, 3,1 %; 5 ans, 3,6 % et depuis la création, 3,3 % (01-06-2017).

Le rendement du Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -10,9 %; 3 ans, 4,7 %; et depuis la création, 5,8 % (29-10-2018).

Le rendement du Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI, série F pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -12,8 %; 3 ans, 7,8 %; et depuis la création, 8,9 % (29-10-2018).

Le rendement du Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2022 est la suivante : 1 an, -13,0 %; 3 ans, -1,3 %; 5 ans, 0,5 %; et depuis la création, 0,9 % (21-12-2015).

Le rendement du Fonds mondial de croissance et de revenu CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -11,9 %; 3 ans, 4,8 %; 5 ans, 5,2 %; et 10 ans, 8,0 %.

Le rendement de la Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -11,8 %; 3 ans, -0,2 %; 5 ans, 1,7 %; et depuis la création, 1,9 % (04-07-2016).

Le rendement du Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI, série F pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -6,8 %; 3 ans, 1,5 %; et depuis la création, 2,3 % (29-10-2018).

Le rendement du Fonds de croissance d'actions internationales, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -17,4 %; 3 ans, 4,5 %; 5 ans, 4,6 %; et depuis la création, 5,2 % (01-05-2017).

Le rendement du FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (TSX : CXF) pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -0,6 %; 3 ans, 3,8 %; 5 ans, 4,5 %; et 10 ans, 4,8 %.

Le rendement du FNB de FPI canadiennes CI (TSX : RIT) pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -20,6 %; 3 ans, -0,2 %; 5 ans, 4,9 %; et 10 ans, 7,3 %.

La performance du FNB Indice Morningstar International Momentum CI (TSX : ZXM) pour la période terminée le 31 décembre 2022 est la suivante : 1 an, -20,7 %; 3 ans, 4,9 %; 5 ans, 4,5 %; et depuis la création, 8,1 % (13-11-2014).

Le rendement du FNB d'actions privilégiées CI (TSX : FPR) pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -13,7 %; 3 ans, 3,9 %; 5 ans, 2,0 %; et depuis la création, 4,5 % (11-05-2016).

Le rendement du FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI (TSX : DQI) pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, -12,7 %; 3 ans, 3,6 %; 5 ans, 4,4 %; et depuis la création, 6,6 % (12-07-2016).

Le rendement du FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (TSX : DGR.B) pour la période terminée le 31 décembre 2022 est le suivant : 1 an, 0,1 %; 3 ans, 10,9 %; 5 ans, 11,4 %; et depuis la création, 12,6 % (12-07-2016).

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais et des charges payables par le fonds (sauf pour les rendements d'une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc., 2023. Tous droits réservés.

