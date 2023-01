Nouvelle vidéo sur les studios de design Honda : Comment la plus récente technologie de réalité virtuelle accélère le processus de conception des VE Honda





Les studios de design Honda misent sur les technologies de réalité virtuelle et mixte pour accélérer le développement des nouveaux véhicules Honda

Le VUS Prologue entièrement électrique est le premier modèle Honda conçu principalement grâce à la technologie de visualisation de la réalité virtuelle

MARKHAM, ON, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Une nouvelle vidéo offre un aperçu inédit des studios de design en réalité virtuelle Honda à Los Angeles, révélant comment Honda met à profit les technologies de réalité virtuelle avancée et de réalité mixte afin d'accélérer le développement de ses nouveaux véhicules. La réalité virtuelle est rapidement devenue un outil essentiel utilisé par les concepteurs de Honda pour le développement des futurs produits de mobilité, y compris les VE. Honda continue à étendre l'utilisation de ces outils dans ses studios de Los Angeles et au Japon.

Le VUS Honda Prologue 2024 entièrement électrique a été le premier modèle Honda conçu principalement à l'aide de la technologie de visualisation de la réalité virtuelle, qui a été essentielle pour surmonter les défis liés à la collaboration et à l'efficacité rencontrés pendant la pandémie de la COVID-19.

« Nos équipes de conception ont utilisé la toute dernière technologie de réalité virtuelle pour imaginer le Prologue dans différents environnements et accélérer la collaboration entre les équipes de stylisme Honda aux États-Unis et au Japon », a déclaré Mathieu Geslin, chef de la conception de réalité virtuelle chez Honda. « Nous explorons continuellement plus à fond les capacités techniques qu'offrent la réalité virtuelle et la réalité mixte dans nos centres de développement à l'échelle mondiale. Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce que cela signifiera pour les futurs produits Honda. »

Vidéo ici - https://www.youtube.com/watch?v=YgZe4d1RtkA

Plus de détails concernant le tout nouveau Honda Prologue seront publiés dans les prochains mois, et les clients sont encouragés à s'inscrire pour recevoir des mises à jour à l'adresse suivante : https://www.honda.ca/fr/vehicules-futurs/prologue

