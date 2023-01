Bitpanda Technology Solutions lance un produit SaaS pour les banques, les fintechs et d'autres plates-formes





Ayant accès à plus de 20 millions de clients par l'intermédiaire de ses partenaires existants, Bitpanda Technology Solutions lance son offre de logiciel en tant que service (SaaS) à l'échelle mondiale.

Bitpanda Technology Solutions permet aux banques, aux courtiers, aux fintechs et aux plates-formes en ligne de proposer rapidement à leurs clients finaux des services de trading et d'investissement pour des classes d'actifs telles que les cryptomonnaies, les actions/ETF, les métaux précieux et les matières premières.

Dans le cadre de cette offre récemment étendues, les partenaires de Bitpanda pourront avoir accès à la vaste gamme de licences européennes proposées par la société dans plus de 30 pays.

VIENNE, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Bitpanda , principale plate-forme européenne pour les actifs numériques, est heureuse d'annoncer le lancement de Bitpanda Technology Solutions , l'infrastructure d'investissement en tant que service la plus évolutive disponible en Europe et dans le monde. Desservant déjà plus de 20 millions de clients avec sa première API White Label, Bitpanda Technologies Solution ajoute désormais de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles classes d'actifs et même plusieurs licences réglementaires à son offre.

La plate-forme permet désormais aux fintechs, aux banques traditionnelles et aux plates-formes en ligne de proposer des services de trading, d'investissement et de conservation des actions/ETF, cryptomonnaies, métaux précieux et matières premières. Les partenaires peuvent construire leurs propres expériences utilisateur sur une infrastructure pérenne certifiée ISO 27001. Cette infrastructure est configurée comme un système modulaire pour permettre à nos partenaires de choisir parmi nos fonctionnalités telles que les plans d'épargne, les échanges d'actifs, le stacking de cryptomonnaies, les actions fractionnées, notre blockchain complète et d'autres services via une connexion API.

Déjà au service de plus de 20 millions de personnes dans plus de 25 pays

Bitpanda Technology Solutions a déjà attiré d'importantes fintechs telles que la banque mobile européenne N26, l'application française Lydia, la fintech britannique Plum, la banque mobile italienne Hype ainsi que le fournisseur italien d'open finance Fabrick en tant que partenaires permanents utilisant les fonctionnalités d'investissement en tant que service pour répondre à la demande d'opportunités d'investissement simplifiées de leurs plus de 20 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 25 pays.

La plate-forme Bitpanda Tech a été conçue pour être facile à intégrer afin que nos partenaires puissent lancer une offre d'investissement et de conservation de classe mondiale en seulement 3 mois. Cela leur permet d'établir des sources de revenus supplémentaires tout en minimisant les coûts opérationnels dans l'ensemble de l'entreprise. Lukas Enzersdorfer-Konrad, PDG adjoint du groupe Bitpanda, dirigera l'activité Investment-as-a-Service nouvellement lancée en tant que président-directeur général de Bitpanda Technology Solutions.

ERIC DEMUTH, co-PDG et fondateur de Bitpanda a déclaré :

« Bitpanda Technology Solutions est le moyen le plus simple de bénéficier de la meilleure expérience d'investissement pour les utilisateurs finaux ainsi que pour les investisseurs institutionnels, puisqu'il n'y a qu'à intégrer notre API. Nos 9 années d'expérience dans ce secteur nous ont permis de mettre en place une infrastructure éprouvée qui fonctionne, quelles que soient les conditions du marché. Avec BTS, les entreprises ont la possibilité d'ajouter à leurs services un produit de trading et d'investissement pour les cryptomonnaies, les actions et les métaux précieux qui répond aux besoins des clients en 2023. »

LUKAS ENZERSDORFER-KONRAD, PDG de Bitpanda Technology Solution, a ajouté :

« Il est temps que les institutions financières se demandent comment elles comptent répondre à la demande croissante pour des solutions d'investissement modernes. La construction de ce type de solutions individuellement implique un coût de démarrage élevé, et les produits sont souvent dépassés avant même d'être lancés. Pour faire simple, les institutions ne peuvent pas y parvenir seules si elles veulent à la fois une mise sur le marché rapide et un niveau de conformité élevé. En collaborant avec nous, elles peuvent bénéficier de nouvelles sources de revenus tout en conservant leurs clients. Tout est entièrement personnalisable, entièrement sûr, entièrement sécurisé et entièrement réglementé. Votre conception, notre technologie. »

Un engagement en faveur de la conformité réglementaire

En plus d'être autorisé à détenir et à échanger des cryptomonnaies pour son propre compte, le groupe Bitpanda est également enregistré auprès de l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA), de l'Autorité française des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité tchèque du commerce en tant que VASP. Il détient la licence PSD2, la licence MiFID II et est devenu le premier établissement de monnaie électronique (EMI) d'Autriche conformément à la législation européenne (EMD2). Le groupe dispose d'un processus KYC entièrement conforme à la loi AML5. Plus récemment, Bitpanda a obtenu la licence crypto la plus complète offerte par le régulateur allemand BaFin. La société est également devenue le premier fournisseur de cryptomonnaies étranger à obtenir une licence complète en Suède, et a obtenu le statut de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) en Italie et auprès de la Banque d'Espagne. Par l'intermédiaire de la plate-forme Bitpanda Custody, le groupe est également en mesure de fournir des services de conservation au Royaume-Uni, en plus des licences existantes de Bitpanda dans l'Union européenne.

À PROPOS DE BITPANDA

Bitpanda simplifie la création de richesse. Fondée en 2014 à Vienne, en Autriche, par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, Bitpanda a pour vocation d'aider les gens à avoir suffisamment confiance en eux pour construire la liberté financière du futur. La plate-forme conviviale de trading pour tout type d'actif permet aux investisseurs débutants et aux experts chevronnés d'investir dans les cryptomonnaies, les indices crypto, les actions, les métaux précieux et les matières premières qu'ils souhaitent, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Avec 700 collaborateurs et près de 4 millions de clients, l'entreprise est l'une des fintechs les plus prospères d'Europe.

www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1990593/Bitpanda_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 janvier 2023 à 09:03 et diffusé par :