Desjardins se voit attribuer six Trophées FundGrade A+® 2022 par Fundata





MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Desjardins a récolté un total de six récompenses lors de la cérémonie annuelle de remise des Trophées FundGrade A+® de Fundata Canada Inc., qui s'est tenue hier soir. Les six Trophées FundGrade A+® remportés par Desjardins se répartissent comme suit : deux fonds communs de placement SociéTerre et quatre fonds de placement garanti. Tous ces fonds ont été récompensés pour leur performance soutenue au cours de l'année 2022. Les Trophées FundGrade A+® récompensent les fonds canadiens qui ont affiché les meilleurs rendements ajustés au risque et ont maintenu des notes FundGrade élevées au cours d'une année civile complète.

« Nous sommes très honorés et fiers que nos fonds communs de placement ainsi que nos fonds de placement garanti soient reconnus par Fundata. Nos produits témoignent de l'engagement de Desjardins à offrir des solutions d'investissement visant la performance et répondant aux besoins et aux objectifs de nos membres et clients », a déclaré Jean-François Girard, directeur, Développement des fonds communs et garantis chez Desjardins.

Les fonds communs de placement suivants offerts par Desjardins Société de placement inc. ont obtenu la note FundGrade A+® de Fundata :

Nom du fonds Catégorie CIFSC* Date de début du calcul de la note** Nombre de fonds Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines Actions américaines 31/01/2017 836 Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres Actions de PME mondiales 31/01/2017 127



Les fonds de placement garanti (FPG) suivants offerts par Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie ont reçu la note FundGrade A+® de Fundata :

* Le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) est un organisme canadien indépendant qui définit les catégories de fonds. ** Le calcul des notes FundGrade a été effectué au 31 décembre 2022, et ce, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.



Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 408 milliards de dollars au 30 septembre 2022. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées FundGrade A+® sont remis chaque année par Fundata Canada Inc. aux fonds d'investissement canadiens ayant systématiquement obtenu des notes FundGrade élevées au cours d'une année civile complète. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Les notes FundGrade sont susceptibles de changer chaque mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com . Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données présentées, Fundata ne garantit pas l'exactitude de ces données.

Le Fonds Desjardins SocieTerre Actions américaines (parts de catégorie A) a reçu la note A+ dans la catégorie actions américaines qui compte 836 fonds de sa catégorie, telle que définie par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC), un organisme canadien indépendant de Fundata. Le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres (parts de catégorie A) a reçu la note A+ dans la catégorie actions mondiales petite et moyenne capitalisation qui compte 127 fonds de sa catégorie, telle que définie par le CIFSC. Cette note est donnée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total annuel composé historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

Les Fonds de placement garanti DSF sont établis par Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Helios et Fonds de placement garanti DSF sont des marques de commerce déposées de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. DESJARDINS, DESJARDINS ASSURANCES ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisées sous licence.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, employées sous licence.

