Lancement de la vitrine technologique du Centre d'expertise industrielle de Montréal





Un parcours unique de technologies industrielles interconnectées

MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Hier avait lieu le lancement de la vitrine technologique du Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI MTL) en présence du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon, de l'innovateur en chef au Conseil de l'innovation du Québec, M. Luc Sirois, du responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Luc Rabouin et du maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa. Près de 120 invités de marque se sont réunis pour découvrir un parcours unique de technologies industrielles interconnectées.

Un investissement de plus de 1,5 M$

La vitrine technologique du CEI MTL représente un investissement de plus de 1,5 M$ d'équipements et de logiciels, en grande majorité québécois, répartis sur 3500 pi2 et reproduisant une micro-manufacture intelligente qui expose une productivité « augmentée » intégrant les dernières innovations industrielles.

Animé par l'équipe d'experts en virage numérique du CEI MTL, cette vitrine technologique permet de faire découvrir les solutions disponibles au Québec, de comprendre comment les outils numériques peuvent répondre aux besoins des manufacturiers et enfin, d'expérimenter différentes technologies à travers un parcours leur permettant de se projeter vers de petits changements ayant un impact sur leur productivité et leur performance organisationnelle. La vitrine technologique du CEI MTL présente un processus complet de fabrication et d'assemblage, allant de la programmation de la commande à l'assemblage final.

La vitrine technologique du CEI MTL est rendue possible grâce au soutien financier de Développement économique Canada, du MEIE, de Siemens, de la Ville de Montréal et de l'Arrondissement de Saint-Laurent. Les entreprises partenaires sont Siemens, Kinova, Vooban, Genius ERP, Intelligence Industrielle, Tervene, DeepSight, VKS, CadMicro et AMA.

Propulsé par Excellence industrielle Saint-Laurent et mandaté par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE), le CEI MTL accompagne avec neutralité les entreprises manufacturières dans leur transformation numérique et leurs projets industriels.

Les manufacturiers qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter dès maintenant l'un de nos commissaires à l'innovation. Visitez le site excellence-industrielle.ca/services/innovation-cei-mtl

Citations

Citation de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La vitrine technologique du CEI MTL est un exemple parfait de ce qui peut être mis en place concrètement pour préparer le secteur manufacturier québécois à l'avenir. Elle va aider nos entreprises à innover, à accroître leur productivité par l'automatisation, et à exporter davantage leurs produits et services », a affirmé Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.





Citation de M. Luc Sirois, innovateur en chef au Conseil de l'innovation du Québec

« En tant qu'Innovateur en Chef du Québec, je suis heureux de constater l'approche créative qu'a utilisé l'équipe du CEI MTL dans la conception de sa vitrine technologique. Plus que de simples démonstrations, le parcours permet de faire des liens simples et efficaces vers les technologies numériques au Québec », a mentionné M. Luc Sirois lors de son allocution.





Citation de M. Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Des projets comme la Vitrine Technologique aident nos entreprises manufacturières à prendre le virage numérique pour créer l'usine de demain, et contribuent au positionnement de Montréal comme un haut-lieu du secteur manufacturier innovant. Notre administration a d'ailleurs investi 1,5 M$ pour la mise en oeuvre d'un Complexe d'innovation et de commercialisation (CIC) situé dans l'arrondissement de St-Laurent pour accélérer la transition. » a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au sein du comité exécutif.





Citation de M. Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent

« Depuis son nouveau positionnement orienté vers le manufacturier innovant, Excellence industrielle Saint-Laurent ne cesse de démontrer son dynamisme dans l'accompagnement de la communauté d'affaires par sa recherche de solutions innovantes lui permettant de hausser son niveau de productivité. Le lancement de la vitrine technologique du CEI MTL en est un brillant exemple. Nous espérons que les manufacturiers seront nombreux à faire appel à l'équipe d'experts ! »





Citation de Mme Leesa Hodgson, directrice générale d'Excellence industrielle Saint-Laurent

« Nous sommes particulièrement fiers et reconnaissants que les équipementiers québécois de la vitrine technologique aient poussé l'audace à interconnecter les différents équipements entre eux. Cette innovation collaborative est la démonstration de tout le potentiel qui est rendu possible dans l'usine de demain », a mentionné Leesa Hodgson, directrice générale d'Excellence industrielle Saint-Laurent.

À propos

Excellence industrielle Saint-Laurent a pour mission de propulser l'excellence des entreprises de Saint-Laurent et de la région métropolitaine en stimulant l'adoption de pratiques innovantes, technologiques et durables. Il offre des services-conseils aux entreprises, encourage l'innovation et soutien leur transformation numérique avec le CEI-MTL, appuie les exportations et favorise le virage vert des entreprises manufacturières afin d'assurer une croissance durable.

Propulsé par Excellence industrielle Saint-Laurent et mandaté par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE), le CEI MTL accompagne avec neutralité les entreprises manufacturières afin d'accroître leur productivité et leur performance au travers de leur transformation numérique et de leurs projets industriels.

SOURCE Excellence industrielle Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 27 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :