Qu'est-ce qui a quatre roues et un bol de sauce?

TORONTO, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Les Canadiens se nourrissent de nostalgie et Zellers est là pour la servir. Alors que le pays se prépare à accueillir l'expérience Zellers dans certains magasins La Baie d'Hudson, le détaillant a entendu haut et fort l'appel pour le retour du restaurant! Bien qu'il ne soit pas possible d'avoir un restaurant d'une superficie de 930 m2 en magasin, Zellers mobilise une flotte de camions de cuisine de rue pour accueillir les gens aux premières boutiques qui ouvriront leurs portes ce printemps. Pendant plusieurs jours, les restaurants sur roues Zellers se déplaceront dans divers emplacements et serviront des plats favoris du Restaurant familial Zellers au public. Et pendant que Zellers met les moteurs au point et gonfle les pneus, les Canadiens ont été chargés de préparer le menu.

Dès aujourd'hui, Zellers lance un sondage Instagram @zellersofficial avec une liste de 10 mets, dont 9 sont tirés du menu original (avec l'ajout d'une option végétarienne). Durant une semaine, les gens pourront se prononcer sur leurs préférés et les cinq plats les plus populaires seront sélectionnés. À la suite des arrêts prévus aux magasins, et si la clientèle est emballée par ce retour, les restaurants sur roues Zellers partiront à l'aventure partout au pays. Les dates et les emplacements seront communiqués ultérieurement. Et bien sûr, avec le lancement de Zellers.ca, la clientèle d'un océan à l'autre pourra vivre l'expérience Zellers dès le premier jour.

Sondage : Articles du menu du restaurant Zellers

Hamburger Grand Z Frites et sauce Sandwich chaud au poulet Sandwich au fromage fondu Rondelles d'oignon Quésadilla Poutine Hot-dog Bâtonnets de poulet Hamburger végétarien

Rendez-vous au @zellersofficial et laissez vos papilles gustatives s'exprimer.

À PROPOS DE ZELLERS

Une des marques préférées de HBC, Zellers occupe une place spéciale dans le coeur des gens d'ici. Dorénavant, grâce à un tout nouveau site Web, zellers.ca , et à 25 boutiques (pour commencer!) dans des magasins La Baie d'Hudson partout au pays, la clientèle peut s'attendre à une expérience de magasinage utile, amusante et remplie de bas prix, jour après jour. En mettant l'accent sur le design et le rapport qualité-prix, et s'inspirant de la nostalgie de la chaîne que les gens d'ici connaissent et aiment, Zellers se prépare à devenir la nouvelle référence en matière de style de vie, d'articles pour la maison et de presque tout le reste.

