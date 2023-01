INVITATION AUX MÉDIAS - Caucus présessionnel de la CAQ - Manifestation de profs





LAVAL, QC, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les personnes représentant les médias sont invitées à une manifestation organisée par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) lors du caucus présessionnel de la CAQ, le vendredi 27 janvier 2023, dès 7 h 30, au centre des Palais des congrès Sheraton, à Laval.

Les 80 enseignantes et enseignants présents souhaitent interpeler l'ensemble de la députation caquiste sur les solutions mises de l'avant par les enseignantes et enseignants pour améliorer leurs conditions de travail. En décembre 2022, le gouvernement de François Legault a présenté aux profs ses propositions patronales, dans le cadre du renouvellement de leur convention collective qui arrive à échéance le 31 mars prochain. La FAE constate une inadéquation entre le principal problème à régler, soit la pénurie de personnel enseignant, et les solutions mises de l'avant par la partie patronale. C'est pourquoi leurs propositions ont été rejetées à l'unanimité par les membres de la FAE en janvier 2023.

La présidente de la FAE, Mélanie Hubert, s'adressera aux profs présents et tiendra un point de presse à l'extérieur vers 8 h.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Rassemblement de profs en marge du caucus de la CAQ et point de presse Qui : 80 enseignantes et enseignants, dont la présidente de la FAE, Mélanie Hubert Quand : Vendredi 27 janvier 2023, dès 7 h 30 Lieu : Centre des Palais des congrès Sheraton

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 60 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 600 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

