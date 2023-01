Kohler Co. célèbre 150 ans d'audace, de créativité et d'impact en façonnant les 150 prochaines années de son emblématique marque KOHLER





L'entreprise mondiale se rallie autour des piliers de la marque : conception, innovation, bien-être et durabilité

KOHLER, Wisconsin, 27 janvier 2023 /CNW/ - Fondée en 1873, Kohler Co. s'est forgé un héritage grâce à des innovations qui transforment l'industrie pour les cuisines et les salles de bain, les produits de résilience énergétique, les complexes hôteliers de luxe et les plus grands championnats de golf. La créativité et la conception de pointe sont le coeur et l'âme du génie de la marque KOHLER et de sa mission de vivre une vie harmonieuse.

Les équipes de créateurs audacieux de Kohler du monde entier sont le fondement de la marque emblématique KOHLER, de même que les consommateurs et les communautés commerciales qui donnent vie aux produits de l'entreprise de façon créative et artistique. Alors que Kohler s'apprête à célébrer son 150e anniversaire, l'organisation mondiale invite tous ses associés, partenaires et clients à participer à la célébration grâce à une série d'activités et d'événements spéciaux partout dans le monde, notamment le lancement de produits en édition limitée, des vêtements commémoratifs et une mise en récit avec du contenu numérique. Tout ceci sous le thème de l'anniversaire « Come All Creators » (Pour tous les créateurs).

« Les gestes audacieux et l'esprit entrepreneurial sont dans notre ADN et ont une signification profonde au sein de notre organisation, à commencer par notre fondateur, John Michael Kohler, qui a créé notre entreprise dans le Wisconsin avec une main-d'oeuvre issue de l'immigration, assurant ainsi une vie nouvelle et meilleure pour leurs familles », a déclaré David Kohler, président et chef de la direction, la quatrième génération de dirigeants de la famille Kohler, et la neuvième personne seulement à diriger l'entreprise. Alors que nous célébrons nos 150 ans de réalisations, d'apprentissages et de croissance, nous encourageons tous les créateurs passionnés à se joindre à notre quête d'amélioration continue pour permettre aux générations futures de vivre une vie harmonieuse grâce à une meilleure conception, à l'innovation, au bien-être et à la durabilité ».

« L'ingéniosité et la passion de nos associés et de nos clients sont les catalyseurs de la création de nouvelles idées, de partenariats efficaces et d'un monde meilleur pour les générations futures », a déclaré Laura Kohler, directrice du développement durable et de la DEI. « Les nombreuses réalisations de Kohler nous incitent à nous tourner vers l'avenir et à créer de nouvelles façons d'améliorer notre planète, nos vies et nos collectivités - une idée, un produit, un partenariat, un acte d'impact à la fois ».

Tout au long de l'année de célébration « Come All Creators », Kohler rendra hommage à son patrimoine unique de 150 ans, tout en se tournant vers un avenir novateur, en compagnie de partenaires précieux, d'artistes talentueux et d'explorateurs. Pour aider à donner vie à cette initiative, Kohler Co. s'est associée à l'artiste et innovateur américain Daniel Arsham pour concevoir l'identité créative commémorative du 150e anniversaire à l'aide de logos et de marques, de typographie et de lettrage dans le but de fusionner le patrimoine légendaire de l'entreprise à son approche de « chef de file audacieux » pour l'avenir. Kohler a déjà collaboré avec Daniel Arsham sur Rock.01, un évier exclusif imprimé en 3D et « Divided Layers », une installation de renommée mondiale présentée en 2022 pendant la semaine milanaise du design.

Les initiatives « Come All Creators » de 2023 comprennent :

Lancement de l'événement Heritage Colors de KOHLER

Kohler lancera certaines des conceptions les plus emblématiques et les plus vendues de l'entreprise dans deux couleurs Heritage Colors signatures, qui seront annoncées ce printemps et qui seront disponibles à l'achat à l'été 2023. L'introduction de produits colorés et dynamiques par Kohler a été saluée avec beaucoup d'enthousiasme en 1927 et demeure un mouvement novateur au sein de la direction de conception actuelle de l'entreprise.

Consultez le site www.kohler.com/forever-in-color pour en savoir plus.

Événements éphémères Heritage Colors à New York

Le jeudi 26 janvier, à 14 h, Daniel Arsham fera une apparition spéciale à l'extérieur du centre d'expérience Kohler (6, W. 22nd Street) à New York, lors d'une expérience éphémère en camionnette Heritage Colors qui se déroulera de 10 h à 16 h. Daniel Arsham signera et remettra 300 T-shirts en édition limitée. Ses créations mettent en vedette le logo du 150e anniversaire de Kohler et les couleurs Heritage Colors.

Le vendredi 27 janvier, la camionnette Heritage Colors sera à l'angle nord-ouest d'Union Square (E 17th & Broadway), de 10 h à 16 h. Le fondateur de KidSuper , Colm Dillane, un visionnaire du monde de la mode à l'approche audacieuse du design qui utilise de manière inattendue des couleurs vives et vibrantes, sera sur place à 10 h pour accueillir les invités avec ses chocolats KidSuper x Kohler Original Recipe Chocolates en édition limitée aux couleurs Heritage Colors.

Générateurs résidentiels Kohler avec choix de couleurs et de motifs

En célébrant le leadership de longue date de Kohler dans l'innovation en matière de couleurs, Kohler élargit son offre de générateurs résidentiels pour inclure 10 nouvelles couleurs exclusives et 3 motifs de camouflage Mossy Oak , ainsi que la populaire couleur cashmere. Les couleurs et les motifs KOHLER aident les propriétaires à faire en sorte que leur générateur de secours complète l'esthétique de leur maison ou se démarque pour faire une déclaration. Les générateurs résidentiels KOHLER fonctionnent automatiquement. Ils sont reliés aux sources de combustible de la maison (gaz naturel ou propane), offrant ainsi une tranquillité d'esprit sans tracas pendant les pannes, ce qui contribue au sentiment général de bien-être dans la maison.

KOHLER x Robert Swan

L'explorateur des temps modernes Robert Swan, la seule personne à avoir marché jusqu'aux pôles Nord et Sud, s'est associé à Kohler pour sa fructueuse expédition Undaunted à travers la masse terrestre de l'Antarctique . Il a atteint le pôle Sud géographique le 10 janvier 2023, en s'appuyant uniquement sur les solutions d'énergie renouvelable de KOHLER. L'expédition pédestre de Robert Swan rend hommage au contre-amiral Richard E. Byrd, aviateur et premier explorateur polaire à avoir marché jusqu'en Antarctique en 1929 et qui comptait également exclusivement sur les générateurs de KOHLER pour alimenter son voyage.

Campagne « Toilet in the Road »

Au début des années 1970, Herb Kohler, chef d'entreprise et innovateur de longue date, a créé une force avec « THE BOLD LOOK OF KOHLER » qui a transformé la salle de bain américaine d'un espace utilitaire en un espace de conception, de style, de sophistication et de savoir-faire. Ses campagnes publicitaires provocatrices ont défié les normes conventionnelles et ciblé directement les consommateurs, à l'inverse de la pratique de l'industrie qui consistait à cibler les professionnels et les distributeurs. L'une des publicités les plus emblématiques des années 1980 est connue sous le nom de « toilette sur la route », et Kohler prévoit de reprendre cette publicité en 2023 avec des images et des vidéos révolutionnaires mettant en vedette sa toilette intelligente primée Numi.

Événements sur le marché mondial

Plusieurs autres activités et événements pour le 150e anniversaire sont prévus partout dans le monde au cours de la prochaine année dans les centres d'expérience KOHLER, les magasins Signature de Kohler et dans le cadre de divers événements et salons professionnels en 2023, notamment : le Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Design Shanghai, la semaine milanaise du design, Design Miami/, les retraites de bien-être Kohler et le Kohler Food & Wine, pour n'en nommer que quelques-uns. L'entreprise planifie également des célébrations avec ses associés d'hier et d'aujourd'hui, ainsi qu'une célébration communautaire dans le village de Kohler, le siège social mondial de l'entreprise.

Pour en savoir plus, consultez le site :

À propos de Kohler Co.

Kohler Co., entreprise fondée en 1873 et dont le siège social est situé à Kohler, dans le Wisconsin, est l'une des plus anciennes et plus grandes sociétés privées d'Amérique comptant plus de 40 000 associés. Comptant plus de 50 emplacements de fabrication dans le monde, Kohler Co. est un chef de file mondial de la conception, de l'innovation et de la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain; d'armoires, de tuiles et d'éclairage haut de gamme; de moteurs, de génératrices et de solutions énergétiques propres; et est propriétaire exploitant de deux complexes hôteliers cinq étoiles abritant un terrain de golf à Kohler, au Wisconsin et à St Andrews, en Écosse. Le terrain de golf Whistling Straits de Kohler a accueilli la Coupe Ryder en 2021. L'entreprise élabore également des solutions en réponse à certains problèmes urgents, comme l'eau potable et la salubrité, pour les collectivités mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Pour de plus amples renseignements, visitez le site kohlercompany.com .

Croire au mieux : Une meilleure planète, de meilleures collectivités, une vie meilleure

Croire au mieux est la stratégie de durabilité et d'incidence sociale de Kohler et repose sur la philosophie d'exploitation de l'entreprise selon laquelle le meilleur d'elle-même peut toujours être amélioré - pour la planète, les personnes, les collectivités et les entreprises. Le principe Croire au mieux repose sur trois piliers : Une meilleure planète, de meilleures collectivités et des vies améliorées. Par l'entremise de chacun de ces piliers, Kohler travaille à l'élaboration de produits et de programmes qui auront une incidence significative, non seulement pour son entreprise, mais aussi pour les collectivités qu'elle sert, et pour la vie des personnes qui utilisent ses produits.

