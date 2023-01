Climate Connect Digital a atteint la neutralité carbone pour l'année fiscale 2021-2022





LONDON, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Climate Connect Digital (CCD), fournisseur de solutions technologiques climatiques de premier plan, a publié aujourd'hui son rapport sur ses émissions de gaz à effet de serre (GES) pour l'exercice 2021-2022 (avril 2021 à mars 2022), et a annoncé la mise en oeuvre de mesures pour les compenser. Le rapport d'émission de GES comprend les émissions liées aux activités commerciales mondiales de l'ensemble de son personnel, de ses stagiaires et de ses consultants, notamment au Royaume-Uni, en Espagne, en Malaisie et en Inde.

Conformément au protocole sur les GES, CCD ne peut comptabiliser que les émissions de portée 2 et de portée 3. Les émissions de portée 2 de l'entreprise provenant de l'achat d'électricité dans ses bureaux loués ont été calculées à un peu plus d'une tonne d'équivalent CO2. Les émissions de portée 3, qui comprennent des activités telles que les voyages d'affaires, l'utilisation des serveurs cloud du domaine client, les pertes de transmission et de distribution, et le travail à domicile, ont été calculées à 141,179 tonnes d'équivalent CO2. Il convient de noter que les émissions liées au travail à domicile représentent une part importante de la portée 3.

Pour compenser ces émissions, CCD a acheté des compensations de qualité provenant de projets renouvelables (VCU-1946) et naturels (VCU-1477) enregistrés auprès de Verra . CCD comprend que les compensations ne sont pas une solution à long terme, mais qu'elles constituent une étape efficace à court terme vers les objectifs de réduction des émissions mondiales. L'entreprise s'engage à rechercher de nouvelles méthodes pour réduire son empreinte carbone et à faire tout son possible pour les mettre en oeuvre rapidement.

Le rapport d'évaluation des émissions et de divulgation des compensations a été préparé conformément à la méthodologie du protocole standard de comptabilité et de déclaration des émissions de GES des entreprises et au programme de l'Inde sur les GES. Les données relatives aux émissions ont été vérifiées par des auditeurs tiers, TUV India Pvt. Ltd ( lire le rapport de TUV ici ).

À propos de ce développement depuis Londres, Nitin Tanwar , fondateur et responsable de l'écosystème de l'entreprise, a souligné que « la comptabilisation du carbone est la première étape vers l'obtention d'un résultat net nul. Les politiques de travail à domicile induites par la pandémie ont considérablement modifié la composition de nos émissions de portée 3. En tant que fournisseur de services "net zéro" à l'échelle mondiale, nous comprenons les subtilités de la gestion des données relatives au carbone et attachons la plus haute importance à l'intégrité des données. C'est pourquoi nous avons choisi de vérifier nos émissions par le biais d'un vérificateur tiers établi, bien que nous n'y soyons pas obligés. »

Lire le rapport complet ici

À propos de Climate Connect Digital

CCD a plus de dix ans d'expérience dans les services de conseil sur le carbone et les solutions logicielles pour les domaines du climat et de l'énergie propre. L'entreprise est basée à Londres, avec des bureaux importants au Royaume-Uni et en Inde, et une équipe diversifiée travaillant à distance dans le monde entier. Plus de 50 % de l'équipe travaille dans la technologie et la science des données. L'entreprise utilise des capacités d'IA et d'apprentissage automatique pour élaborer des solutions net zéro robustes pour les problèmes mondiaux de changement climatique. CCD a aidé des gouvernements, de grandes organisations, des développeurs de projets carbone et des entreprises indépendantes à prendre de meilleures décisions concernant leurs portefeuilles de carbone.

Chez CCD, nous pensons que la transition vers une économie à faible émission de carbone est essentielle pour la santé de la planète et la réussite à long terme des entreprises. Nous nous engageons à aider nos clients à réussir leur parcours net zéro et à bâtir un avenir plus durable pour tous.

Contactez-nous à l'adresse [email protected] tél. : +44 7932730229

