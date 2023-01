Tokyo Stories, un jeu d'aventure en pixel art qui attire l'attention du monde entier, apparaît désormais dans le magasin Steam





Ajoutez-le à votre liste de souhaits Steam pour avoir une chance de gagner des cartes postales originales.

TOKYO, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Drecom Co., Ltd. (siège social : arrondissement de Shinagawa, à Tokyo ; président et directeur général : Yuki Naito) a annoncé que Tokyo Stories, son titre en cours de développement, avait ouvert sa page sur le magasin Steam et pouvait maintenant être ajouté aux listes de souhaits des utilisateurs. La sortie de Tokyo Stories est prévue sur PC et consoles (plateformes à déterminer).

Tokyo Stories apparaît désormais dans le magasin Steam

Tokyo Stories, un nouveau titre en développement pour PC et consoles, est désormais disponible sur Steam, la plateforme de distribution de jeux PC.

La sortie du jeu est prévue pour 2023. Ajoutez-nous à votre liste de souhaits Steam pour les dernières mises à jour de développement et pour obtenir des informations sur la mise en vente.

Campagne de célébration de l'ouverture de la page Steam

Pour fêter l'ouverture de notre page sur le magasin Steam, nous organisons une campagne dans laquelle 50 gagnants seront sélectionnés pour recevoir un set de cartes postales originales.

Période d'inscription à la campagne

Du 27 janvier 2023 au 28 février 2023 (sous réserve de modifications)

Conditions de participation

1. Ajoutez « Tokyo Stories » à votre liste de souhaits Steam

2. Remplissez le formulaire de participation à la campagne

*Pour plus de détails sur la participation à la campagne, consultez les instructions relatives publiées sur les réseaux sociaux.

*La campagne peut être modifiée/se terminer sans préavis.

À propos de Tokyo Stories

Il s'agit d'un jeu d'aventure en 3D qui met en scène « une expression visuelle qui associe le pixel art et la 3D » et qui a pour intrigue « l'histoire d'une jeune fille se poursuit dans la ville de sa disparition. »

Première vidéo promotionnelle : https://youtu.be/eu3zvDbQ5L4

Le jeu a été réalisé par les célèbres créateurs de « Rain/Lost in the Rain » (PS3 / Sony Interactive Entertainment Inc.), qui a remporté de multiples récompenses dont le « Meilleur jeu PlayStation 3 » d'IGN. La musique a été réalisée par le jeune compositeur « newly » et évoque une vision du monde inédite.

Aperçu du produit

Titre : Tokyo Stories - titre provisoire

Date de sortie : 2023 (à déterminer)

Prix : À déterminer

Langue : À déterminer

Plateforme : PC/Console (à déterminer)

Genre : Aventure

Évaluation : En cours

Publication et développement : Drecom Co., Ltd.

Dossier de presse :

https://drecom.co.jp/news/TokyoStories_presskit_images0127.zip

