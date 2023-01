Bermuda Risk Summit 2023 : 27 janvier, dernière chance de bénéficier du tarif préférentiel





Les participants potentiels au deuxième Bermuda Risk Summit de la Bermuda Business Development Agency (BDA), qui se tiendra au Hamilton Princess & Beach Club du 6 au 8 mars, sont priés de noter que le tarif de l'inscription anticipée prendra fin demain, vendredi 27 janvier.

Sont inclus dans le tarif préférentiel, les petits-déjeuners, les pauses et les déjeuners de réseautage, une soirée en bord de mer et un déjeuner-croisière sur l'île.

Les visiteurs étrangers doivent également réserver avant minuit le lundi 6 février pour obtenir des tarifs spéciaux de chambres d'hôtel à partir de 359 dollars (taxe en sus). À partir du 7 février, les tarifs des chambres d'hôtel augmenteront de manière significative, ou bien les réservations seront complètement épuisées en raison de la disponibilité limitée. Pour réserver votre chambre, veuillez appeler le 1-441-295-3000 ou le Global Reservations Centre au 1-800-441-1414. Autrement, veuillez cliquer ici pour réserver votre chambre en ligne.

Veuillez utiliser le code de réservation suivant : « Bermuda Risk » pour bénéficier du tarif préférentiel.

Le Bermuda Risk Summit, dont les principaux sponsors sont l'Association des assureurs et réassureurs des Bermudes (ABIR) et EY, débutera par un entretien inaugural avec le Premier ministre des Bermudes, M. David Burt, JP, MP.

L'entretien inaugural sera suivi d'un panel de CEO, animé par Sophie Roberts, directrice de The Insurer TV, auquel participeront Peter Bell, CEO et directeur général, Everest Re, Stephen Catlin, président exécutif, Convex (ancien président et vice-président de l'ABIR), Christopher Schaper, CEO, AIG Re (vice-président de l'ABIR), et Megan Thomas, CEO, Hamilton Re.

Concernant le sponsoring, la BDA a le plaisir d'annoncer qu' Hyperexponential est devenu Diamond Sponsor, que SS&C est devenu Gold Sponsor, qu' AM Best et Kirkland & Ellis sont devenus Silver Sponsors, que Demotech est devenu WIFI Sponsor, qu' Aon est devenu un sponsor de soutien, et que The Insurer est devenu notre partenaire média officiel. D'autres possibilités de sponsoring sont encore disponibles. Si vous souhaitez participer, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Le thème général du Bermuda Risk Summit 2023 est le suivant : « Innovation, durabilité et collaboration ».

Parmi les orateurs confirmés à ce jour, citons John Huff, CEO de l'ABIR, qui animera un panel sur l' insuffisance de capacité mondiale auquel participeront Chris Bonard, CEO, ED Broking (Bermuda) Limited et Lara Mowrey, responsable mondial de la distribution, Guy Carpenter.

Suzanne Williams Charles, directrice de la politique et de la réglementation de l'ABIR, animera un panel de régulateurs internationaux auquel participeront Chlora Lindley-Myers, présidente de la National Association of Insurance Commissioners, Gerald Gakundi, directeur de la supervision (assurance) de l'Autorité monétaire des Bermudes et Andrew Dyer, responsable des marchés de Londres, Banque d'Angleterre.

Craig Redcliffe, associé d'EY animera un panel sur l'évolution du capital des associés auquel participeront Jasmine Desilva, SVP ILS, Artex Capital Solutions, et Julia Henderson, CCO, Vesttoo.

Joseph Petrelli, président de Demotech, et Todd Kozikowski, président de 44North, LLC, présenteront leurs conclusions sur les niveaux disparates de contentieux en Floride.

Christian Dunleavy, Group Chief Underwriting Officer, Aspen, Chris Hayward, Chief Underwriting Officer, MS Amlin Reinsurance, et Kostya Zolotusky, CEO, Itasca Re, exploreront l'importance croissante des segments spécialisés.

Kerr Kennedy, partenaire associé, EY, animera le panel sur l'avenir de la cyber-réassurance auquel participeront Yosha Delong, responsable mondial du cyber espace, Mosaic Insurance, Noel Pearman, SVP, responsable du segment produits du cyber espace, AXA XL, Sebastien Plummer, courtier spécialiste du cyber espace, Gallagher Re, et Edouard Von Heberstein, CEO de Spectra.

William C. Stone, fondateur, président et CEO de SS&C, interviendra avec Alex Huang, chef de la gestion des risques, Sun Life International, sur la manière dont les (ré)assureurs peuvent exploiter les innovations et la technologie.

Susanne Murphy, consultante en réglementation des assurances, Meenan P.A., interviendra sur les les perspectives du marché depuis le C-Suite de Floride accompagné de Tom Gallagher, COO, People's Trust Insurance Company.

Edward Mishambi, SVP et chef de la gestion des risques pour l'Europe, Renaissance Re, animera un panel intitulé « Global Financing Conditions - A Rating Agency Discussion » auquel participeront Peter Giacone, responsable mondial de l'assurance, KBRA, Stefan Holzberger, directeur des cotations, AM Best, et Joseph Petrelli.

Un panel de discussion sur les expériences investisseurs aux Bermudes, auquel participeront Scott Frederick, associé directeur, Sands Capital Ventures, Adrian Jones, associé directeur, Réassurance et associé, HSCM Ventures, et Armin Rothauser, associé principal, Castlelake Investments, sera animé par Stephen Weinstein, ancien président de la BDA.

Curtis Dickinson, conseiller exécutif, Bermuda International Long-Term Insurers and Reinsurers (BILTIR), animera un panel sur les mises à jour du secteur de l'assurance-vie auquel participeront Mark Yu, responsable de la stratégie de capital d'entreprise, New England Asset Management, James Claxton, partenaire associé, EY, Martin Maringi, directeur adjoint, Supervision (Assurance), BMA et Michelle Moloney, VPE et directrice de la gestion des risques, Pacific Life Reinsurance.

Saadia Savory, vice-présidente, Excess Casualty, Aspen, et Shannon Totten, SVP, et leader de la pratique de l'assurances de dommages, Sompo International, discuteront du dynamisme des Bermudes dans les secteurs d'activités des dommages.

Et enfin, Gero Michel, CRO du groupe, AIG Re, interviendra sur l'avenir du risque accompagné par Tom Johansmeyer, SVP et directeur de PCS, Verisk et Andrew Smith, directeur de la gestion des risques et de la durabilité, Conduit Re.

Le programme complet est disponible sur le site Web de la BDA.

