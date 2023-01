Fabasoft prend des mesures ambitieuses pour le climat





Fabasoft se fixe un objectif ambitieux à court terme, celui de réduire d'au moins 42 % ses émissions directes (Scope 1) et indirectes de CO2 provenant de l'énergie achetée (Scope 2) d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2021. En outre, l'entreprise vise à réduire ses émissions indirectes (Scope 3) grâce à la conception durable des chaînes d'approvisionnement et des déplacements des employés. Pour atteindre cet objectif, Fabasoft entreprend un certain nombre de mesures, notamment en augmentant l'utilisation des énergies renouvelables, en favorisant l'e-mobilité, en concevant des espaces de bureaux économes en énergie et en mettant l'accent sur des voies de transport organiques, régionales et de courte distance. Les subventions pour le billet climatique ou l'initiative cyclisme de la ville de Linz ainsi que l'expansion des stations de recharge électrique encouragent les employés à passer à des moyens de transport durables. Pour compléter le billet climatique, Fabasoft fournit depuis 2022 un service gratuit de navette électrique entre la gare et le siège de Linz.

« Nous sommes convaincus qu'il est de notre responsabilité de lutter activement contre le réchauffement climatique et de contribuer à la réalisation des objectifs de Paris en matière de climat. L'examen de l'initiative Science Based Targets garantit également que les mesures que nous avons fixées correspondent aux conclusions scientifiques », souligne Helmut Fallmann, Dipl.-Ing., fondateur et PDG de Fabasoft AG.

À propos de l'initiative Science Based Targets

L'initiative Science Based Targets (SBTi) est un organisme mondial qui permet aux entreprises de fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions conformes aux dernières données scientifiques sur le climat. La SBTi se concentre sur l'accélération des entreprises à travers le monde pour réduire de moitié les émissions avant 2030 et atteindre zéro émission nette avant 2050.

L'initiative est une collaboration entre CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF), et l'un des engagements de la We Mean Business Coalition. La SBTi définit et promeut les meilleures pratiques en matière d'établissement d'objectifs fondés sur la science, offre des ressources et des conseils pour réduire les obstacles à l'adoption, et évalue et approuve de manière indépendante les objectifs des entreprises.

À propos de Fabasoft

Fabasoft est l'un des principaux fournisseurs de produits logiciels et de services cloud en Europe pour la gestion numérique des documents et des processus. Avec son écosystème PROCECO, Fabasoft réunit des solutions uniques, puissantes et parfaitement intégrables pour les processus commerciaux à forte intensité de documents. De nombreuses entreprises privées et organisations du secteur public de renom s'appuient sur la qualité et l'expérience de Fabasoft depuis plus de trois décennies.

