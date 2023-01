Le ministre de l'Éducation dévoile ses priorités - UN PLAN ALIGNÉ AVEC LES RÉALITÉS DU MILIEU DE L'ÉDUCATION





QUÉBEC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Prenant connaissance des priorités présentées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) salue le plan du ministre Drainville visiblement déterminé à renforcer le réseau de l'éducation et à lui permettre de relever les défis auquel il fait face actuellement

Revaloriser l'enseignement du français, définir une voie rapide pour l'obtention du brevet d'enseignement, offrir du renfort aux enseignants grâce à du personnel oeuvrant dans les services de garde, favoriser l'accès aux projets pédagogiques particuliers, investir dans la formation professionnelle, poursuivre la rénovation et la construction d'écoles, rendre le réseau plus performant : le ministre pose le bon diagnostic et identifie des solutions intéressantes.

Les directions générales des centres de services scolaires et des commissions scolaires offrent au ministre leur pleine collaboration dans le déploiement de ce plan et entendent suggérer d'autres avenues susceptibles d'atteindre les objectifs visés.

« Nous avons senti une volonté sincère du ministre d'endiguer des problématiques et de mettre en oeuvre des mesures adaptées pour s'y attaquer. Non seulement les sept priorités du ministre sont collées aux réalités de nos milieux, mais elles sont de nature à favoriser une meilleure réussite éducative de nos enfants. Évidemment, on ne pourra solutionner, du jour au lendemain, cette pénurie de main-d'oeuvre qui place nos membres devant des choix déchirants, mais définitivement ces mesures sont accueillies positivement », de commenter Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

À propos de l'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 170 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

