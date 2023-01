Le gouvernement du Canada investit dans les systèmes de conversion de la biomasse pour les communautés rurales de la Colombie-Britannique





VANCOUVER, BC, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 832?000 $ destiné à Safi Enterprises inc. dans le cadre du volet Recherche et innovation du Programme des technologies propres en agriculture (TPA).

Ce financement appuiera les activités de recherche et de développement de l'entreprise afin de concevoir une nouvelle génération de systèmes de conversion de la biomasse (déchets organiques). Plus petits, portables et abordables, ces nouveaux systèmes de valorisation seront mieux adaptés aux besoins des communautés rurales et des autochtones en région rurale.

En partenariat avec l'Université de la Colombie-Britannique, Safi Enterprises étudie la possibilité de convertir les résidus de cultures en mélanges d'engrais à base de carbone pouvant être utilisés dans les exploitations agricoles. En plus de générer des revenus additionnels aux communautés qui les utilisent, ces systèmes permettront d'éviter que les déchets soient brûlés à ciel ouvert, réduisant ainsi la pollution, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et le risque de feux de forêt.

Alors que les technologies courantes de conversion de la biomasse visent principalement les grandes usines de transformation de produits agricoles, Safi Enterprises souhaite venir en aide aux producteurs agricoles des régions rurales. Sa technologie permettra de réduire le gaspillage à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement, tout en appuyant l'adoption de pratiques plus durables à la ferme, telles que la réduction de l'utilisation d'engrais chimiques. À ce jour, Safi Enterprises a mobilisé des communautés des Premières Nations, dont les nations Líl?wat, Esk'etemc, et Ulkatcho, qui recevront le système de conversion.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres pour aider le secteur agricole à maintenir une économie à faibles émissions de carbone, tout en continuant de nourrir une population en croissance.

« Safi Enterprises et ses partenaires travaillent ensemble pour offrir aux communautés rurales de la Colombie-Britannique les outils nécessaires pour tirer des revenus des déchets. Ces recherches soutiennent la croissance économique et le développement du secteur agricole, tout en contribuant à réduire les émissions de GES attribuables aux engrais. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Grâce à nos investissements dans les technologies propres, nous propulsons l'action climatique afin de bâtir un avenir plus sain au Canada. Le développement de technologies comme les systèmes de conversion de la biomasse peuvent aider les communautés rurales, y compris les communautés autochtones, à créer une bioéconomie autosuffisante et carboneutre. »

- L'honorable Joyce Murray, Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de Vancouver Quadra

L'entreprise Safi Enterprises inc. (aussi connue sous le nom de Takachar) met au point des technologies pour convertir les résidus de cultures en mélanges d'engrais à base de carbone. Avec des activités se déroulant au Canada , aux États-Unis et en Inde, l'entreprise collabore avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, l'Université de la Colombie Britannique (UCB), les communautés autochtones et des producteurs agricoles locaux.

, aux États-Unis et en Inde, l'entreprise collabore avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, l'Université de la Colombie Britannique (UCB), les communautés autochtones et des producteurs agricoles locaux. Le volet Recherche et innovation du Programme des technologies propres en agriculture (TPA) soutient l'innovation précédant la mise en marché de technologies agricoles propres, notamment les activités de recherche, de développement, de démonstration et de commercialisation.

Compte tenu de la récente expansion du Programme des TPA, les niveaux de pollution actuels devraient être réduits de 0,8 mégatonne grâce au remplacement de combustibles et à une réduction de la consommation de combustibles.

Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions, le gouvernement du Canada a engagé plus d'un milliard et demi de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en matière de réduction des émissions et pour l'aider à demeurer un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Cette somme comprend 495,7 millions de dollars dans le Programme des TPA.

