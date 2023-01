Le rapport Eye on Last-mile Delivery de FarEye dévoile que 84 % des détaillants ont un contrôle insuffisant sur leurs réseaux de livraison externalisés





Le rapport de FarEye Eye on Last-mile Delivery, réalisé avec Researchscape International, explorera les priorités et les opportunités de livraison du dernier kilomètre des détaillants et des fournisseurs de logistique au cours des cinq prochaines années.

Depuis 2020, la livraison du dernier kilomètre a connu une transformation, donnant lieu à un processus complexe, coûteux, inefficace et non durable. Pour réduire les coûts croissants de livraison du dernier kilomètre, l'étude de FarEye a révélé que 57 % des détaillants ont externalisé leurs réseaux de livraison au cours des cinq dernières années, mais 84 % des détaillants affirment que leur organisation a besoin de plus de contrôle sur leurs réseaux de livraison externalisés.

Dans un climat où la croissance des revenus, l'efficacité et la durabilité sont des priorités clés pour chaque entreprise, les stratégies de livraison du dernier kilomètre doivent s'adapter pour trouver le point d'équilibre entre réduction des coûts de livraison et amélioration de l'expérience des consommateurs.

Les détaillants préfèrent les réseaux de livraison externalisés, qui présentent un niveau de contrôle insuffisant

Les réseaux de livraison externalisés génèrent des coûts moindres, une livraison plus rapide et une capacité accrue, mais sacrifient le contrôle du suivi des commandes et une expérience client de marque. La tendance des détaillants à externaliser leurs réseaux de livraison contraste avec le fait que seulement 27 % des détaillants utilisent une plateforme de livraison du dernier kilomètre, mais 72 % estiment qu'il est extrêmement ou très bénéfique de fusionner toutes les solutions technologiques en une seule plateforme, offrant ainsi une vue unique, une souplesse et contrôle accrus, et une réduction des coûts.

« Pour les détaillants qui n'ont pas l'échelle suffisante pour leur propre flotte de conducteurs, l'externalisation de leurs réseaux de livraison est le moyen le plus rentable de livrer avec flexibilité, mais aux dépens du niveau de contrôle », déclare Stephane Gagne, vice-président, produits, FarEye. « Plutôt que d'externaliser l'ensemble de leur réseau logistique du dernier kilomètre, les détaillants devraient envisager d'avoir leur propre plateforme de dernier kilomètre qui leur donnerait la flexibilité nécessaire pour expérimenter différentes approches hybrides multi-transporteurs, l'externalisation sur certains marchés et l'internalisation dans d'autres. Cette approche offrirait le niveau de contrôle et de visibilité qu'ils recherchent, tout en conservant une expérience supérieure pour les consommateurs. »

La priorité absolue des détaillants est de trouver l'équilibre entre coûts de livraison et satisfaction des consommateurs

La livraison du dernier kilomètre coûte cher, représentant 53 % des frais d'expédition mondiaux. Cinquante-cinq pour cent des détaillants interrogés se concentreront sur la réduction des coûts de livraison au cours des cinq prochaines années, en plus d'accroître la satisfaction des clients (53 %), leurs deux principales priorités.

Parmi les principaux facteurs contribuant au coût élevé de la livraison du dernier kilomètre figurent : le carburant (59 %), la localisation de l'adresse (39 %), la main-d'oeuvre (36 %) et le premier défaut de livraison (34 %). La rapidité de livraison est un facteur contributif, car seulement 44 % des détaillants ont déclaré que la totalité ou la quasi-totalité de leurs livraisons sont effectuées à temps aujourd'hui. Les détaillants ont toutefois pour objectif d'augmenter ce taux à près de 70 % en 2027. En outre, 35 % des détaillants ont déclaré proposer à présent une livraison le jour même ou le lendemain, et 64 % ont l'intention de le faire d'ici 2027.

« Au lieu de la vitesse, les détaillants devraient envisager d'améliorer la fiabilité des commandes grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique, qui les aideront à acheminer les commandes avec précision et efficacité, et à garantir que le choix des transporteurs et les niveaux de capacité répondent à la demande », souligne M. Gagne.

Priorités en matière de croissance de la livraison au dernier kilomètre

En ce qui concerne les perspectives de livraison du dernier kilomètre, 66 % des détaillants s'attendent à ce que leur budget pour la technologie de livraison du dernier kilomètre augmente au cours des cinq prochaines années, et 78 % des détaillants affirment qu'ils vont probablement changer ou acheter une nouvelle solution de livraison du dernier kilomètre au cours des 1-2 prochaines années. Quarante-huit pour cent des détaillants s'attendent à acheter une plateforme de livraison du dernier kilomètre au cours des cinq prochaines années, par rapport à la construction de leur propre plateforme en interne (32 %).

D'ici 2027, les détaillants prévoient également d'étendre leurs flottes de transporteurs pour être plus durables. Soixante pour cent des répondants de l'EMEA et de l'APAC et 40 % des répondants américains ont prévu d'utiliser des véhicules électriques dans leurs flottes au cours des cinq prochaines années. Les véhicules autonomes sont une priorité pour 43 % des répondants de l'APAC, 25 % des États-Unis et 20 % de l'EMEA, et les drones sont une priorité pour 34 % des répondants de l'APAC, 29 % des répondants de l'EMEA et 22 % des répondants américains, au cours des cinq prochaines années.

Méthodologie de recherche

L'étude FarEye Eye on Last-mile Delivery sera publiée en deux parties, en janvier et février 2023. FarEye a analysé les réponses de 300 dirigeants du commerce de détail et de la logistique occupant des postes à responsabilité en matière de logistique et des opérations de vente au détail aux États-Unis (32 %), dans l'EMEA (36 %) et l'APAC (32 %).

