Les Aliments Maple Leaf figure à la liste des Meilleurs employeurs du Canada 2023 de Forbes





TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com

MISSISSAUGA, ON, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) a été nommée à la liste des Meilleurs employeurs du Canada 2023 de Forbes. Ce prix prestigieux est présenté par Forbes et Statista Inc., le portail de statistiques et fournisseur de classement industriel mondial. La liste des prix a été annoncée le 25 janvier 2023 et peut être consultée sur le site Web de Forbes.

Forbes et Statista ont choisi les Meilleurs employeurs du Canada 2023 au moyen d'un sondage indépendant auquel a participé un vaste échantillon de plus de 12 000 employés canadiens travaillant pour des entreprises qui ont plus de 500 employés au Canada. L'évaluation était fondée sur des recommandations directes et indirectes d'employés à qui on a demandé d'évaluer leur volonté de recommander leurs propres employeurs à leurs parents et amis. Les évaluations des employés comprenaient aussi d'autres employeurs dans leurs secteurs respectifs qui se distinguaient positivement ou négativement.

« C'est avec beaucoup d'honneur et d'humilité que les Aliments Maple Leaf figure à la liste des Meilleurs employeurs du Canada 2023 de Forbes, affirme Michael McCain, président et chef de la direction. Nous sommes une entreprise axée sur des valeurs qui s'est engagée à créer un environnement diversifié et inclusif où notre personnel est responsabilisé, stimulé et soutenu au fil de sa croissance personnelle et du développement de sa carrière. »

Pour en apprendre davantage sur la culture unique et les possibilités d'emploi de Maple Leaf, visitez notre page des carrières.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

