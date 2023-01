PortsToronto fait équipe avec #NotInMyCity et le Service de police de Toronto afin de sensibiliser le personnel et les partenaires de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto à la traite des personnes





Unissons nos efforts afin de combattre la traite des personnes dans notre région.

TORONTO, le 26 janv. 2023 /CNW/ - En collaboration avec #NotInMyCity et l'Unité de lutte contre la traite des personnes du Service de police de Toronto (STP), PortsToronto a lancé aujourd'hui à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto un nouveau programme de sensibilisation afin d'aider à lutter contre la traite des personnes dans les aéroports canadiens.

Fondé par la grande vedette de la musique country Paul Brandt, l'organisme d'animation #NotInMyCity mène un travail de sensibilisation et des actions collectives afin de prévenir, combattre et faire cesser l'exploitation sexuelle et la traite des personnes - notamment des enfants et des jeunes. #NotInMyCity est un partenaire de premier plan engagé dans la lutte contre la traite des personnes dans plusieurs branches du secteur des transports au Canada, y compris au sein de l'industrie de l'aviation.

L'objectif du programme d'apprentissage est de sensibiliser l'ensemble des employés et partenaires de l'aéroport à la question de l'exploitation sexuelle et de la traite des personnes au Canada. Il s'agit de faire progresser leur connaissance du sujet, de leur apprendre à repérer les indices de comportement susceptibles de signaler une personne exploitée, et de leur expliquer comment obtenir de l'aide sans mettre en danger la personne en question. Le cours a été préparé en partenariat avec des experts aéronautiques, en tenant compte des pratiques exemplaires de l'aviation internationale. Les membres du public souhaitant en apprendre davantage à ce sujet sont invités à suivre un cours gratuit en ligne, accessible à l'adresse notinmycity.ca.

Le 26 janvier, plus de 40 personnes - parmi lesquelles des agents d'exécution, des premiers intervenants et des membres du personnel des compagnies aériennes et de l'aérogare - ont participé à la séance de formation proposée par le Service de police de Toronto à l'Aéroport Billy Bishop. Par ailleurs, des centaines d'employés travaillant dans toutes les zones de l'aéroport auront accès au programme d'apprentissage en ligne connexe.

« PortsToronto a depuis longtemps démontré son engagement au service de Toronto et des collectivités de son secteur riverain, en apportant son soutien à des organismes de bienfaisance et à des causes qui comptent beaucoup pour nous, nos partenaires, nos passagers et les membres de la communauté avec lesquels nous interagissons quotidiennement, a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop. En tant que propriétaires et exploitants d'une plaque tournante essentielle du transport au centre-ville de Toronto, nous sommes conscients que nous avons la possibilité et la responsabilité de fournir à notre personnel l'information et les ressources qui pourraient lui permettre d'influencer le cours des choses et de participer à la lutte contre la traite des personnes dans les aéroports canadiens. »

« Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, la sensibilisation et la formation sont des priorités, explique Paul Brandt, fondateur et chef de la direction de #NotInMyCity. Nous sommes reconnaissants à PortsToronto, qui unit ses efforts à ceux de #NotInMyCity et du Service de police de Toronto afin d'aider son personnel et le public à prendre conscience des réalités de la traite des personnes au Canada. Nous nous réjouissons de travailler de concert avec les employés et les partenaires de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. #NotInMyCity souhaite à YTZ la bienvenue au sein de notre solide alliance d'aéroports canadiens. »

La traite des personnes et l'exploitation sexuelle sont parmi les crimes dont la croissance est la plus rapide au Canada. Il s'agit également de la deuxième plus grande source de revenus illégaux dans le monde. Au Canada, 21 % des victimes de la traite des personnes ont moins de 18 ans. Il faut également savoir que 50 % des victimes de cette traite sont des personnes autochtones, alors que les peuples autochtones ne représentent que 4 % de la population canadienne.

D'après le Canadian Centre to End Human Trafficking1, les corridors de transport sont fréquemment empruntés par les trafiquants : une fois que ces derniers ont recruté une victime, ils la déplacent régulièrement d'une ville à l'autre afin de maximiser les profits, d'accéder à de nouveaux marchés et d'éviter la concurrence. Cela leur permet aussi de garder le contrôle sur la victime. En effet, celle-ci ne sait pas forcément où elle se trouve ni comment demander de l'aide, et cela facilite la tâche aux trafiquants, qui courent moins le risque d'être repérés par la police. Il arrive également que des victimes du travail forcé viennent au Canada par avion, attirés par de fausses promesses d'embauche ou de possibilités d'accès à l'enseignement.

Au Canada, toute personne qui pense être témoin ou victime d'une situation de traite des personnes ou d'exploitation sexuelle peut composer le 1-833-900-1010. Si quelqu'un est en danger immédiat, il est préférable de composer le 9-1-1.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site (en anglais) notinmycity.ca .

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès et un moteur essentiel de l'économie de Toronto, puisqu'il accueille habituellement environ 2,8 millions de passagers chaque année. L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, mais aussi pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. La priorité étant de rendre son fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, d'importantes améliorations ont récemment été apportées à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement durable, qui font l'objet de comptes rendus annuels. Cet aéroport est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le port maritime de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels la navigation maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

À propos de #NotInMyCity

Créé par Paul et Liz Brandt, #NotInMyCity est un organisme d'animation qui mène un travail de sensibilisation et des actions collectives afin de prévenir, combattre et faire cesser l'exploitation sexuelle et la traite des personnes - notamment des enfants et des jeunes. Le mouvement impulsé par #NotInMyCity est en plein essor. Nous travaillons en collaboration avec des intervenants clés pour favoriser la prise de conscience, informer les gens et mettre en oeuvre un plan stratégique intégré, l'objectif étant de provoquer des changements transformationnels et durables à tous les niveaux.

#NotInMyCity propose un cours en ligne interactif pour toute personne souhaitant en savoir plus sur la question de la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle au Canada. Ce cours a été préparé en collaboration avec des leaders d'opinion à l'échelle nationale et internationale. À l'issue de ce cours gratuit de 30 minutes, les participants se voient délivrer un certificat. À ce jour, des milliers de personnes ont suivi cette formation.

