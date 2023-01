Fonds régions et ruralité - Plus de 2,1 M$ pour développer des projets porteurs à Laval

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 16 projets retenus pour la région de Laval

Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Période

500 000 $ L'Archipel de L'îlot - Achat et aménagement d'un bâtiment pour loger l'ensemble des services de L'îlot Par : L'îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval Acheter et aménager un bâtiment pour répondre aux besoins de L'îlot et assurer la pérennité des services offerts. Le nouveau bâtiment disposera d'une cuisine, d'une salle à manger, d'un salon, de bureaux, d'une salle de réunion, de neuf chambres avec salle d'eau ainsi que d'autres commodités pour les quelque 400 utilisateurs par année. D'autres locaux seront mis à la disposition des partenaires?(psychiatres, travailleurs sociaux ou intervenants communautaires). 2021-2023

26 568 $ La Route du lait - Intégration et implantation Par : Nourri-Source Laval Poursuivre l'implantation de la Route du lait sur l'île de Laval. Des outils de promotion et des documents explicatifs seront fournis aux participants. Un volet confort pour les mères allaitantes sera ajouté pour aider les commerçants ainsi que les établissements à rendre l'endroit désigné chaleureux et à bien l'équiper pour l'allaitement. 2022-2024

59 500 $ D'élève à modèle Par : Fondation de soutien aux Arts de Laval Suivre la carrière de récipiendaires de bourses de la Fondation dans leur quotidien et dans le développement de leur démarche artistique. Huit capsules vidéo personnalisées présentant des entrevues, des prestations, du travail d'atelier, des répétitions, etc., seront produites. Elles mettront en lumière le cheminement de chacun des artistes sélectionnés et pourront inspirer d'autres jeunes. 2022-2025

400 283 $ Salles de soins dentaires destinées aux enfants en situation de vulnérabilité Par : Sourires Solidaires Ajouter trois nouvelles salles de soins à la clinique dentaire communautaire pour répondre aux besoins de populations que n'atteint pas le système conventionnel. Les enfants (0-17 ans) avec des besoins particuliers, provenant de milieux défavorisés ou nouvellement arrivés à Laval y seront référés par des organismes communautaires et par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. 2022-2024

42 384 $ Nova, une programmation culturelle, brillante et adaptée aux personnes aînées Par : Comité d'animation du troisième âge de Laval Créer un comité culturel de personnes aînées pour organiser douze ateliers artistiques adaptés et animés par des médiateurs culturels de la région. L'objectif du projet est de briser l'isolement social des personnes aînées de Laval, tout en augmentant leur bien-être ainsi que leur sentiment de solidarité. 2022-2024

90 000 $ Planification et mise en oeuvre du projet pilote Escapades rando-culture Par : Tourisme Laval Planifier et mettre en oeuvre le projet pour faire valoir les atouts culturels et les espaces naturels de Laval. L'initiative vise à jumeler des activités urbaines culturelles et de plein air dans une même journée pour conscientiser les clientèles aux enjeux environnementaux. 2022-2024

40 000 $ Espace bienveillance Par : Centre de pédiatrie sociale Laval Doter le Centre de pédiatrie sociale Laval d'un local dans le quartier Chomedey pour desservir 200 enfants et augmenter les services médicaux, psychosociaux, éducatifs et thérapeutiques. 2022-2024

137 580 $ Création et déploiement de contenus numériques pour le Festival MOSAÏQUE Laval Par : La Centrale des artistes Créer 20 capsules qui seront diffusées sur la chaîne YouTube et le site Web de La Centrale des artistes. Les contenus originaux rassembleront des portraits d'artistes, des entrevues et des performances inédites, et mettront en vedette le territoire ainsi que les citoyens. 2022-2024

120 000 $ Seuils virtuels Par : Théâtre Incliné Réaliser une série d'oeuvres numériques pour accompagner un spectacle en production et en multiplier le rayonnement. Trois courtes capsules Web de la conception du spectacle, une captation intégrale d'une représentation à la Maison des arts de Laval et une version cinématographique du spectacle seront réalisées. Ensuite, le film sera projeté en plein air sur les murs extérieurs d'une institution culturelle lavalloise du secteur de la station de métro Montmorency. 2022-2024

70 000 $ Espace innovant Le Tiers Lieu - Vers une expansion au profit des entreprises de Laval Par : Le Tiers Lieu, coop de solidarité Accroître l'espace physique de la coop et l'aménager afin d'en faire un lieu collaboratif pour les entreprises. Cet espace dessiné et opéré en partenariat avec les forces vives du milieu permettra d'accueillir des entreprises qui veulent dématérialiser ou réduire leurs lieux de travail. 2022-2023

116 920 $ Optimisation du volet multimédia, de l'entreposage et du transport de matériel au Théâtre Omnivore - Cocréation Par : Théâtre Omnivore Élargir l'offre multimédia et l'efficacité du système de transport et d'entreposage du Théâtre lors des activités de médiation culturelle dans les écoles et lors des tournées au Québec. L'acquisition de matériel audiovisuel permettra de créer du contenu et des capsules YouTube, de présenter des médiations et d'approfondir l'expérience des propositions scéniques. 2022-2024

209 500 $ L'Odyssée du Rallye des rivières Par : Centre d'interprétation de l'eau de Laval Développer l'Odyssée du Rallye des rivières, un événement touristique, culturel et sportif d'envergure promouvant les richesses naturelles des rivières des Mille Îles et des Prairies. L'événement regroupera des activités culturelles et scientifiques sur l'eau ainsi que deux parcours de vélo mettant en valeur plusieurs bornes d'interprétation du Rallye. 2022-2024

45 120 $ Consolidation du projet d'infrastructure culturelle et transition vers le Centre de création artistique professionnelle Par : Regroupement d'organismes culturels et d'artistes lavallois Élaborer une planification stratégique ainsi qu'un plan d'action et d'accompagnement pour la transition de la gestion de l'organisme lors de l'exploitation du Centre. Le Regroupement contribuera aux travaux des comités de professionnels liés à la planification et à la réalisation du Centre. 2022-2024

25 000 $ Projet Synergie : locaux de répétition, de cours et de création pour la communauté artistique lavalloise Par : Studio Synapses Rénover le futur lieu d'opération de Studio Synapses pour y accueillir des artistes lors des répétitions, des événements, des productions et même des formations en arts de la scène. Le projet comprend, entre autres, la construction et l'aménagement d'un local de création et de répétition. 2022-2024

25 760 $ Plan de rayonnement Par : SPHÈRE - Santé sexuelle globale Élaborer et mettre en oeuvre un plan de rayonnement pour l'organisme communautaire afin de le doter d'outils de communication performants et d'augmenter sa visibilité. 2022-2024

219 736 $ Projet de déploiement des activités de Mine urbaine Par : Mine urbaine Ouvrir une matériauthèque à Laval et mettre en place des ateliers de transformation (surcyclage) pour valoriser les matières résiduelles. Ce projet permettra d'ici 3 ans de dévier 20 tonnes de matières encombrantes issues des secteurs résidentiel, industriel, commercial et institutionnel qui sont actuellement envoyées à l'enfouissement. 2022-2025

Total accordé : 2 128 351 $

2021-2025