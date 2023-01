L'IFIC publie son rapport sur les fonds d'investissement pour 2022





TORONTO, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd'hui son rapport sur les fonds d'investissement pour 2022. Le document présente des données et des analyses portant sur la vente et l'actif sous gestion des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Cette année, le rapport comprend une nouvelle section qui examine l'actif et la vente des fonds d'épargne à taux d'intérêt élevé, ainsi qu'un nouveau commentaire sur la relation entre la vente et les taux d'intérêt des fonds communs obligataires ainsi que la vente et le rendement boursier des fonds communs de placement à long terme.



« Au cours d'une année marquée par une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, une volatilité élevée et une incertitude généralisée sur les marchés, les vastes capacités de collecte et de communication de données de l'IFIC nous permettent de mieux comprendre l'interaction entre la conjoncture économique et le secteur des fonds d'investissement, a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'IFIC. Ces renseignements aident nos sociétés membres et d'autres parties prenantes du secteur à suivre les changements, à repérer les tendances du marché et à mieux comprendre l'expérience des investisseurs. »

Points saillants :

À la fin de 2022, l'actif détenu dans des fonds communs de placement canadiens totalisait 1,8 mille milliards de dollars, et celui détenu dans des FNB, 313,7 milliards de dollars.

En 2022, les rachats nets de fonds communs de placement totalisaient 44,1 milliards de dollars et les ventes nettes de FNB, 36,1 milliards de dollars.

À la fin de 2022, l'actif des fonds communs de placement axés sur l'investissement responsable totalisait 34,5 milliards de dollars, et celui des FNB axés sur l'investissement responsable, 10,2 milliards de dollars.

En 2022, les ventes nettes de fonds communs de placement axés sur l'investissement responsable se sont chiffrées à 3,9 milliards de dollars, tandis que celles de FNB axés sur l'investissement responsable, 2,9 milliards de dollars.

À la fin de 2022, l'actif des fonds communs de placement et des FNB investis dans des comptes d'épargne à intérêt élevé totalisait respectivement 6,8 milliards de dollars et 15,5 milliards de dollars. Les ventes nettes de ces fonds représentaient 64,4 % des ventes totales des fonds du marché monétaire et 94,6 % des ventes totales des FNB du marché monétaire.



À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs, afin de renforcer l'intégrité du secteur des fonds d'investissement, de favoriser la confiance du public à l'égard des fonds d'investissement et de permettre aux investisseurs d'obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois.

