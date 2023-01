La FCPQ réagit aux priorités du ministre de l'Éducation





QUÉBEC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue les intentions du ministre de l'Éducation pour améliorer le réseau et a hâte d'en connaître davantage sur les moyens qui seront utilisés pour mettre en oeuvre ces priorités. La FCPQ souhaite rappeler que les parents font partie intégrante du milieu scolaire et qu'ils sont des acteurs incontournables de la réussite des élèves.

« Assurer la protection des jeunes à l'école, notamment contre les violences et l'intimidation, ainsi que donner confiance aux parents et favoriser leur implication auprès de leurs enfants et dans les instances sont des priorités pour notre Fédération. J'invite le ministre à considérer ces enjeux dans les actions qui seront déployées dans les prochains mois. Les parents sont des partenaires en éducation et souhaitent être mis à contribution dans une visée stratégique », selon Kévin Roy, président de la FCPQ.

La Fédération salue l'intention d'étendre les projets pédagogiques particuliers à tous les élèves du secondaire. L'accessibilité à ces projets motivants est primordiale pour s'assurer que cette mesure soit bénéfique pour tous, y compris les élèves ayant des besoins particuliers ou provenant d'un milieu défavorisé.

Par ailleurs, la Fédération accueille d'un bon oeil la souplesse et la flexibilité prévues pour atténuer les conséquences de la pénurie de main d'oeuvre sur la réussite des élèves, notamment le projet d'aide à la classe. La FCPQ rappelle que l'objectif ultime de ce projet et de toutes les actions déployées en Éducation est de favoriser la réussite et de répondre aux besoins des élèves, de tous les élèves.

La Fédération est toujours disponible pour participer à l'amélioration du réseau de l'éducation. Inclure les parents dans le plan de match, c'est favoriser l'engagement des premiers responsables de l'éducation des enfants, c'est travailler ensemble pour leur réussite et leur bien-être.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

