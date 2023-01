Mettre en lumière les opportunités du secteur manufacturier: La 2ième édition de la semaine du manufacturier est de passage chez Essity





DRUMMONDVILLE, QC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Semaine du manufacturier était de passage aujourd'hui, dans les installations d'Essity à Drummondville. Cette deuxième édition organisée par Manufacturiers et Exportateurs (MEQ) du Québec se tient du 24 au 27 janvier 2023 sous le thème « Fabrique ton avenir ».

Cette Semaine du manufacturier, au cours de laquelle des visites industrielles avec des jeunes du secondaire et des tables de discussion entre des élus et des manufacturiers sont organisées, permet de mettre en lumière des entreprises manufacturières qui brillent par leur excellence et leur innovation.

« L'objectif de la Semaine du manufacturier est de mieux faire connaitre le secteur manufacturier et de faire découvrir ses multiples possibilités, tant aux jeunes qu'aux élus de la région. Au cours de cette semaine, plus de 380 jeunes du secondaire pourront visiter des entreprises manufacturières de leur région et constater qu'il y existe de nombreux emplois stimulants et des possibilités de carrières fort intéressantes. Nous organisons également quatre tables de discussion entre des élus et des manufacturiers afin d'échanger sur les défis liés à la main-d'oeuvre et proposer des solutions. Le secteur manufacturier est clé pour l'économie du Québec et de ses régions, les opportunités ne manquent pas, alors venez les découvrir! », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

« Près d'une soixantaine d'élèves provenant des écoles secondaires Ste-Anne-de-Daveluyville et Jean-Raimbault ont visité aujourd'hui nos installations chez Essity afin de découvrir des opportunités de carrière stimulantes et mieux comprendre ce qui se fait chez les manufacturiers de la région », ajoute Claude Richard, directeur des ressources humaines chez Essity, partenaire de la Semaine du manufacturier.

Ces élèves ont également eu des présentations du Cégep de Drummondville concernant des programmes de formation en demande.

En plus des visites des jeunes en entreprises, des rencontres ont été organisées entre des manufacturiers et des élus afin d'aborder les solutions à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier et les stratégies à mettre en place pour favoriser l'attraction et la rétention des travailleurs. M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalité (FQM) et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, M. Yves Grondin, conseiller municipal et maire adjoint de Drummonville, et M. Antoine Tardif, président de la Table des MRC du Centre-du-Québec et maire de Victoriaville, étaient présents à cette rencontre.

Notons enfin que la Semaine du manufacturier organisée par MEQ est possible grâce à nos partenaires : ABB, Airbus, BRP, Essity, Groupe Lacasse, Groupe Novatech, Teledyne DALSA et le gouvernement du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

