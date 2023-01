Deloitte Canada dévoile son centre de l'usine et de l'entrepôt intelligents





La nouvelle installation située à Montréal est la première du genre au pays.

MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Deloitte Canada ouvre L'usine intelligente @ Montréal, le tout premier établissement du genre qui abrite un écosystème interconnecté de plus de 20 solutions et technologies de pointe, et dont l'objectif est de métamorphoser la fabrication et l'entreposage grâce à la transformation numérique.

« En tant que plus grand cabinet de services professionnels au Canada, nous nous soucions de l'avenir du pays, déclare Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Nous croyons que des projets comme celui-ci transformeront fondamentalement notre économie - et notre société - et mettront le Canada sur une voie plus prospère. Nous sommes fiers de contribuer notre expertise mondialement reconnue en matière d'entreposage et de fabrication pour ouvrir cette installation unique et novatrice. En combinant l'expertise de Deloitte en consultation au matériel et aux logiciels précieux donnés par des commanditaires avant-gardistes, L'usine intelligente @ Montréal démontre comment le Canada peut jouer un rôle actif dans la quatrième révolution industrielle. »

S'étendant sur plus de 836 mètres carrés, L'usine intelligente @ Montréal a été conçue pour mettre en valeur les possibilités d'automatisation de l'exécution des chaînes de production, de l'entreposage et du déplacement efficaces des stocks, ainsi que du suivi de la réception et de l'expédition des produits. Au cours de sa première année d'exploitation, le centre de pointe devrait attirer des centaines de dirigeants d'entreprises d'envergures nationales et internationales qui pourront se familiariser avec des méthodes de travail révolutionnaires visant à maximiser l'efficacité.

Selon le rapport sectoriel annuel de 2022 du Material Handling Institute publié en collaboration avec Deloitte, les trois principaux défis auxquels doivent faire face les entreprises de chaîne d'approvisionnement sont les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries potentielles, l'embauche et le maintien en poste de travailleurs qualifiés, et la demande de la clientèle pour des délais plus courts. L'usine intelligente @ Montréal tire parti des technologies et des pratiques les plus récentes pour relever rapidement ces défis en limitant le plus possible les coûts aux clients.

Le rapport montre également que la pandémie a accéléré la transformation de la chaîne d'approvisionnement pour 78 % des entreprises, en particulier pour celles qui exercent leurs activités dans le domaine du commerce électronique. Plusieurs cas d'utilisation à L'usine intelligente @ Montréal abordent cet enjeu, et des technologies potentielles seront proposées pour devenir un chef de file dans le domaine en faisant des investissements abordables.

« Les attentes des clients d'aujourd'hui sont plus élevées que jamais, indique Geneviève Provost, associée directrice pour le Québec et la région de la Capitale nationale chez Deloitte. En raison de l'accès accru à l'information, aux produits et aux services, les consommateurs en sont venus à s'attendre à une expérience harmonieuse et personnalisée tout au long de leur parcours d'achat. En mettant en oeuvre des technologies de pointe, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité et leur rapidité d'exécution, ce qui leur permet d'offrir des délais de livraison plus rapides, d'assurer une gestion et un suivi plus précis des stocks et, ainsi, de rehausser globalement l'expérience et la satisfaction de la clientèle. Nous sommes ravis d'ouvrir cet établissement au Québec, qui va attirer des visiteurs et des dirigeants d'entreprise du monde entier et stimuler notre économie locale. »

En utilisant des technologies de pointe de l'industrie 4.0, comme l'intelligence artificielle (IA), les capteurs, la robotique, l'Internet des objets (IdO), les mégadonnées ainsi que les applications infonuagiques et en périphérie, L'usine intelligente @ Montréal démontre comment les réseaux d'approvisionnement numériques transforment les chaînes d'approvisionnement pour les faire passer de fonctions cloisonnées à un écosystème interconnecté qui est à la fois harmonieux et transparent.

Exploités en temps réel grâce à l'information additionnelle fournie par une connectivité accélérée, ces nouveaux réseaux numériques dynamiques de fabrication et d'entreposage renforcent l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, et permettent aux entreprises de prendre des décisions rapidement et de façon optimale.

« La taille des entreprises canadiennes a tendance à être adaptée au marché canadien, mais celles-ci sont souvent en concurrence avec des multinationales qui ont des ressources étendues et des systèmes sophistiqués, déclare Alan Taliaferro, associé chez Deloitte et leader de L'usine intelligente @ Montréal. Le centre soutient les entreprises canadiennes en leur permettant d'en apprendre davantage sur une gamme de technologies intelligentes et d'en faire l'expérience sur place, dans un contexte d'usine et d'entrepôt entièrement automatisés. En se fixant des objectifs ambitieux et en adoptant le changement, les entreprises canadiennes pourront découvrir comment obtenir un avantage concurrentiel sur les marchés locaux et mondiaux. »

L'usine intelligente @ Montréal est soutenue par des solutions de pointe fournies par Cisco, Cloudrail, Cosme, CPP, E2 Solutions, EYESEE, Finloc, GKC Architects, KPI, Noovelia, NuMove Robotics & Vision, Pacefactory, Packpro, RG Group, SAP, Siemens, TeamViewer, and Vecna.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter L'usine intelligente @ Montréal.

L'usine intelligente @ Montréal

Renseignements additionnels

L'installation de 836 mètres carrés est située dans l'arrondissement Ville Saint-Laurent , à Montréal, au Québec.

, à Montréal, au Québec. L'usine intelligente @ Montréal se joint au réseau mondial de Deloitte composé d'installations ultramodernes situées à Dusseldorf , en Allemagne; à Wichita, aux États-Unis; et à Kyoto , au Japon.

, en Allemagne; à Wichita, aux États-Unis; et à , au Japon. En plus de présenter des technologies de fabrication, L'usine intelligente @ Montréal est le premier établissement à l'échelle mondiale à offrir une expérience d'entrepôt intelligent.

L'usine intelligente @ Montréal abrite des technologies intelligentes de l'industrie 4.0, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage machine, les mégadonnées, les applications infonuagiques et en périphérie, la robotique, les solutions de vision par ordinateur, et plus encore.

En mettant en oeuvre des solutions d'usine intelligentes, une entreprise de fabrication de 4 G$, par exemple, pourrait augmenter ses revenus annuels de 1,7 G$.

Le centre a déjà conclu des ententes de collaboration avec le Centre d'expertise industrielle de Québec (CEI) et avec PME MTL Centre Ouest pour soutenir les entreprises locales.

De plus, L'usine intelligente @ Montréal prévoit travailler avec les universités de de la région pour préparer la prochaine génération de main-d'oeuvre et faire essayer de nouvelles innovations à des étudiants et à des chercheurs. Ces occasions d'apprentissage permettront de combler le manque croissant de talents dans le secteur des technologies.

Fonctions prises en charge par les technologies d'entreposage et de fabrication intelligentes de bout en bout :

Réseau 5G privé

Stockage et récupération automatisés des bacs de manutention

Cueillette de produits robotisée

Emballage automatisé sans vide technique

Réception intelligente

Cueillette au moyen de la réalité augmentée

Transport intelligent

Inventaire cyclique sans contact

Huit excellents cas d'utilisation liés à l'usine intelligente

Centre de commande et jumeau numérique

