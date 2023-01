Teleperformance a ouvert ses sites aux investisseurs en janvier dans six pays sur quatre continents





Teleperformance (Paris:TEP), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, annonce aujourd'hui avoir terminé avec succès sa campagne de communication TP Open Doors menée auprès de la communauté financière. Elle a permis à plus de 60 analystes et investisseurs de visiter le 17 et le 24 janvier derniers les sites de Teleperformance sur quatre continents différents et dans six pays représentant plus de 40 % des effectifs du groupe : Albanie (site de Tirana), Grèce (Athènes), Portugal (Lisbonne), États-Unis (Fort Lauderdale en Floride), Colombie (Bogota) et Inde (Mumbai).

Les visites de sites se sont déroulées sur une journée complète, alternant présentations par le management et les experts locaux, sessions de discussion libre avec les conseillers et les modérateurs et visites des plateformes clients.

Les investisseurs et les analystes nord-américains et européens ont eu ainsi eu l'occasion d'échanger directement avec les équipes opérationnelles sur le terrain et amélioré leur compréhension des activités du groupe et son approche High Touch-High Tech, notamment sur les thématiques suivantes :

- Environnements sociaux-économiques pays spécifiques

- Gestion du bien-être des employés et de l'environnement de travail (High Touch)

- Transformation et solutions digitales (High Tech)

- Stratégie de développement sur des secteurs clients clefs, notamment les services financiers et l'univers du voyage

- Focus sur la modération de contenu (Trust & Safety)

L'opération est un succès au regard des témoignages de l'ensemble des participants, dont voici quelques extraits :

« Je connais peu de sociétés qui soient transparentes à ce point pour ouvrir simultanément à la visite autant de sites aux investisseurs » a commenté un investisseur institutionnel nord-américain.

« La réalité est si différente de ce qui a été publié dans la presse ces derniers mois » a déclaré un analyste chez un broker français

« Formidable opportunité de parler directement aux employés sans la présence du management, intéressant et très utile » a ajouté un expert ESG d'un fonds d'investissement scandinave

« A permis de mieux comprendre comment le groupe attire, recrute et forme les collaborateurs, et à mieux cerner certaines activités, telles que l'acquisition de clients dans le BtoB et la modération de contenu » a déclaré un investisseur institutionnel français

« Nous retenons de notre visite la volonté de rassurer sur le quotidien des employés (temps de travail, formations, bien-être...). Nous considérons que les actions en cours sont encourageantes » a commenté un analyste ESG chez un broker français

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : « Nous sommes satisfaits du succès de la campagne TP Open Doors. Ces journées portes ouvertes ont permis aux investisseurs de se faire leur propre conviction en ayant « vu et touché » la réalité sur le terrain. Cette initiative « de transparence » a été lancée par le groupe pour rétablir les conditions de confiance et de sérénité avec la communauté financière mises à mal par des attaques infondées parues dans la presse sur les conditions de travail de nos employés. »

« Je remercie toutes les équipes opérationnelles pour leur mobilisation dans l'organisation de cette campagne, et plus généralement, toutes nos parties prenantes pour leur soutien durant cette période difficile, nos collaborateurs, nos clients ainsi qu'un grand nombre d'actionnaires qui connaissent bien nos métiers. Je salue également l'intérêt de nouveaux investisseurs pour le modèle de croissance durable et solide du groupe qui reste inchangé », a-t-il ajouté

Pour accéder aux supports des présentations projetées lors des visites de sites, veuillez cliquer ici.

