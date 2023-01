Tendances typographiques 2023 - Le design sous l'angle de l'innovation technologique et de l'inspiration culturelle





Dans un monde en constante évolution, Monotype offre un instantané sur les orientations créatives en soulignant les principales tendances, marquées par la technologie, la diversité et l'inclusion, et l'air du temps culturel.

Paris, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Monotype, un leader mondial spécialisé dans les polices de caractères et des technologies a publié aujourd'hui son rapport annuel sur les tendances typographiques, Type Trends 2023, un guide complet qui explore la manifestation graphique du contexte actuel.

Les 10 tendances identifiées par Monotype montrent comment l'identité visuelle et les points de contact numériques sont devenus encore plus importants pour les marques. En analysant chacune des tendances, le rapport offre un aperçu culturel du design typographique, qui évolue à une vitesse incroyable, grâce à l'innovation technologique des plateformes numériques, pour inspirer et se connecter aux marques.

Inspiré par la culture, la diversité et l'inclusion, et influencé par des technologies telles que l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et virtuelle, le rapport met en lumière le rôle de la technologie qui continue de repousser les limites de la conception graphique. Les principales tendances peuvent se résumer comme suit :

Post-pandémie, le monde revient avec un esprit joueur et Superhéros fait irruption sur la scène, arborant des contours et des ombres, souvent inclinés, déformés ou courbés en perspective. Cette tendance a des vibrations heureuses et ludiques de bande dessinée, potentiellement inspirés par la diffusion croissante des films de superhéros.

fait irruption sur la scène, arborant des contours et des ombres, souvent inclinés, déformés ou courbés en perspective. Cette tendance a des vibrations heureuses et ludiques de bande dessinée, potentiellement inspirés par la diffusion croissante des films de superhéros. Moins, c'est plus... Super Sobre offre de la simplicité et de la différentiation dans un paysage bruyant de marques, d'applications et de notifications concurrentes. C'est souvent noir et blanc, simple et centré.

offre de la simplicité et de la différentiation dans un paysage bruyant de marques, d'applications et de notifications concurrentes. C'est souvent noir et blanc, simple et centré. Une évolution de la tendance de l'année dernière - Match maker représente la diversité, la variété et l'association puissante sous forme visuelle. La variété et la diversité des caractères continuent de refléter les attitudes, les valeurs, les objectifs et les missions de cette génération. Il s'agit d'une tendance qui exprime l'action humaine.

représente la diversité, la variété et l'association puissante sous forme visuelle. La variété et la diversité des caractères continuent de refléter les attitudes, les valeurs, les objectifs et les missions de cette génération. Il s'agit d'une tendance qui exprime l'action humaine. Smart Grid est un mélange d'art et de science, construit sur des structures en grille perturbées - judicieusement - par des quarts ou des demi-cercles. Les grilles en sont l'attraction principale, mais elles ont été aussi adoucies et découpées de manière sélective avec précision et sophistication.

est un mélange d'art et de science, construit sur des structures en grille perturbées - judicieusement - par des quarts ou des demi-cercles. Les grilles en sont l'attraction principale, mais elles ont été aussi adoucies et découpées de manière sélective avec précision et sophistication. Le monde numérique poursuit son évolution et notre dépendance au papier ne cesse de diminuer. Les écrans permettent plus de fluidité, ils le réclament même. C'est là qu'intervient la tendance Flux - une collection de polices variables, y compris des icônes, qui bougent parce qu'elles le peuvent. Mûr pour la RA et la RV, ce design pousse plus loin dans des espaces tridimensionnels inexplorés.

"La typographie nous ouvre la voie vers un échange d'idées sur la technologie et les tendances actuelles", déclare Terrance Weinzierl, directeur de la création typographique pour Monotype. "Ce rapport présente une sélection révélatrice de travaux qui nous fascinent et nous enthousiasment. Il ne représente qu'une petite vague qui traverse l'océan du design. Les dix tendances témoignent de l'impact de notre vie quotidienne sur la forme des lettres."

"Si de nombreuses tendances sont sans la continuité des thématiques observées en 2022, notre rapport jette avant tout un regard sur l'avenir de la création visuelle", ajoute Emilios Theofanous, directeur de la création typographique chez Monotype. "La publication annuelle de nos observations au fil des ans est avant tout un hommage à la magnifique typographie mondiale : un regard sur la façon dont la créativité s'épanouit avec passion et détermination, même sur un terrain aride".

